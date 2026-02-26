인천시, 청년 정규직 일자리 500개 만든다…근속지원금 최대 120만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 고용안심 지원사업…5년간 50억 투입

청년 채용 기업 월 60만원 인건비 지원

인천시가 오는 2030년까지 50억원을 투입해 정규직 청년 일자리 500개를 만든다.

시는 청년층의 실업 해소와 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 올해부터 '청년 고용안심 지원 사업'을 본격 시행한다고 26일 밝혔다.

이 사업은 행정안전부의 '지역주도형 청년일자리 사업' 종료에 대응해 인천시가 자체적으로 마련한 신규 정책이다. 인천에 있는 중소·중견기업이 지역에 거주하는 청년을 정규직으로 채용할 경우 기업과 청년 모두에게 혜택을 제공하는 것이 핵심이다.

기업에는 청년 근로자 1인당 월 60만원의 인건비를 최대 12개월간 지원한다. 청년에게는 장기근속을 유도하기 위해 6개월, 12개월 이상 근무시 각각 60만원씩, 총 120만원의 근속 혜택을 지역화폐(인천e음)로 지급한다.

인천시청

AD

시는 사업 첫해인 올해 7억5000만원을 투입해 청년 70명과 50개 기업을 지원할 계획이다. 참여를 희망하는 기업은 비즈 오케이 누리집을 통해 다음 달 6일까지 신청하면 된다. 기업 선정 이후 청년 채용 절차가 진행된다.

참여 대상 기업은 상시근로자 20인 이상인 인천 기업이다. 다만 항공·바이오·로봇 등 인천의 미래 성장 핵심 산업을 영위하는 기업이나 시 인증 우수기업의 경우 상시근로자 10인 이상이면 예외적으로 신청할 수 있다.

참여 청년은 인천시에 주민등록을 둔 만 39세 이하(1986년 1월 2일 이후 출생) 미취업자가 대상이다.





AD

인천시 관계자는 "이번 사업을 통해 청년에게는 안정적인 정규직 일자리를, 기업에는 우수 인재 채용을 위한 인건비를 지원해 지역경제의 선순환 구조를 만들겠다"며 "청년들이 인천에서 미래를 설계하고 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>