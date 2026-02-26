故 정주영 25주기 추모…클래식 4대 천황 한자리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조성진·임윤찬·김선욱·선우예권

따로 또 같이 짝 이뤄 특별무대

한국을 대표하는 피아니스트 조성진, 임윤찬, 김선욱, 선우예권이 한자리에 모이는 특별한 무대가 마련됐다. 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회'에서였다. 현대자동차그룹은 '이어지는 울림'이란 주제로 마련한 음악회를 통해 정주영 창업 회장의 기업가 정신과 시대를 초월한 철학을 기렸다.

25일 서울 예술의전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회'에 서 피아니스트 선우예권, 조성진, 김선욱, 임윤찬(왼쪽부터)이 연주를 마치고 관객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

네 명의 피아니스트는 1부 무대에서 두 명씩 짝을 이뤄 연주를 들려줬다. 김선욱과 조성진이 슈베르트의 '네 손을 위한 환상곡'을, 선우예권과 임윤찬은 라흐마니노프의 '두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번'을 연주했다. 2부 공연에서는 4명이 함께 리스트의 '헥사메론(Hexameron)'과 바그너의 오페라 '탄호이저' 서곡을 협연했다.





음악회에는 정의선 회장, 장재훈 부회장, 호세 무뇨스 사장 등 현대차그룹 임직원과 정몽준 아산사회복지재단 이사장, 정기선 HD현대 회장, 정태영 현대카드 부회장 등 범 현대가 인사들이 참석했다. 정치권에서는 김혜경 여사, 김용범 대통령실 정책실장, 김경수 지방시대위원장, 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장, 나경원 국민의힘 의원 등이, 재계에서는 홍라희 리움미술관 명예관장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장 겸 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원, 신동빈 롯데그룹 회장이 참석했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

