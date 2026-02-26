과기부, 5G 단독모드 전환 나선다…킥오프 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5G 전용 코어망 사용…속도·배터리 효율 ↑

"실증사업·관련 제도 개선 등 적극 지원"



과학기술정보통신부는 서울 중구에서 산업계·학계·연구계 전문가들과 함께 5G 단독모드(SA) 추진반 킥오프 회의를 개최했다고 26일 밝혔다.

과기정통부는 지난해 말 하이퍼 인공지능(AI) 네트워크 전략을 통해 이동통신 주요 과제 중 하나로 2026년 5G SA 확산을 제시한 바 있다. 이를 위해 이동통신 주파수 재할당 조건으로 5G SA 전환을 의무로 부과하는 등 전면 전환을 위한 채비에 나서고 있다.

과학기술정보통신부 로고.

5G SA는 5G 네트워크의 독립형 구조로, 기존 4G 롱텀에볼루션(LTE) 네트워크를 함께 사용하는 비단독모드(NSA)와 달리 전용 5G 코어망을 사용하는 것을 의미한다. 5G SA는 초저지연, 네트워크 슬라이싱, 고속 데이터 전송 등의 핵심 기능을 지원한다. 현재 국내에서는 KT만이 5G SA를 일부 상용화했다.

5G SA는 NSA 방식과 비교해 더 높은 업로드·다운로드 속도를 제공하는 동시에 단말기의 배터리 효율을 높일 수 있다. 네트워크 슬라이싱 기술을 활용해 공공안전·응급 상황 등에서 특화 서비스를 제공할 수 있다. 자율주행, 스마트시티, 원격 의료 등 실시간 데이터 처리와 초저지연이 요구되는 미래 산업 분야에서의 서비스 개선에도 쓰일 수 있다.

추진반은 통신사의 5G SA 전환을 안정적으로 지원하고 SA의 특성을 활용한 서비스 창출을 촉진하는 등 성과를 내기 위해 마련됐다. 이날 킥오프 회의에는 과기정통부와 이동통신 3사, 제조사, 학계, 연구계 등이 참석했다.

이들은 성공적인 5G SA를 위해 서비스 중단이나 품질 저하 없는 안정적인 5G SA 전환과 SA 기반 새로운 서비스 창출이라는 목표를 공유하고 이를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

추진반은 올해를 5G SA 전환의 원년으로 삼고 산업계, 학계, 연구계 등 각 분야의 적극적인 참여와 협력을 이끌어갈 예정이다.





최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "6G 가교로서 더 나은 5G 서비스 제공을 위한 5G SA 전면 확산은 미래 산업 혁신과 국가 경쟁력 강화에 중요한 기반이 될 것"이라며 "올해 5G SA의 안정적인 전환과 국민들이 체감할 수 있는 기업간거래(B2B)·기업과 소비자간 거래(B2C) 서비스를 창출해 나갈 수 있도록 실증사업, 관련 제도 개선 등을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

