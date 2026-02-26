[단독] 산청군, 공무원 정착률 높인다… 주거·교육·복지 종합지원 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무주택 직원 주거 지원·저리 융자·교육·문화 인프라 확충으로 안정적 정주 여건 조성

경남 산청군이 공무원의 관내 거주율을 높이고 인구 유출을 방지하기 위해 주거·금융·교육·복지 전반을 아우르는 종합 지원대책을 추진한다. 안정적인 정주 여건을 조성해 지역 정착을 유도하고 지역사회 활력을 높이겠다는 전략이다.

◆무주택 공무원 주거 안정 지원

군은 무주택 공무원의 주거 부담을 덜기 위해 '산청군 공무원 아파트(공무원 전용주택)' 지원을 본격화한다.

지원 대상은 무주택자인 산청군 소속 공무원과 공무직 직원이며, 우선 공급 기준은 ▲신혼부부 ▲무주택 관외 실거주 다인 가족 ▲무주택 관내 실거주 다인 가족 ▲2인 세대(셰어하우스) 순으로 정할 계획이다. 이를 통해 주거 부담을 낮추고 관내 정착을 유도한다는 구상이다.

산청군청 표지석 사진

AD

◆저리 융자 지원… 장기 거주 유도

금융·경제적 인센티브도 병행된다. 공무원 아파트 입주자 또는 주택 마련 희망자를 대상으로 주거자금 융자를 지원하며, 한국은행 기준금리를 반영하되 1.5~2% 범위의 저리로 이율을 적용할 예정이다.

군은 실질적인 금리 부담 완화가 장기 거주로 이어질 것으로 기대하고 있다.

◆교육 지원 확대… '우정학사' 내실 강화

자녀 교육 지원도 강화된다. 지역 인재 육성과 인구 유출 방지를 위해 운영 중인 기숙형 공립학원 '우정학사' 지원을 확대한다.

서울·경기권 유명 강사를 초빙해 수준별 맞춤형 수업과 진학 컨설팅을 제공하고, 공립 학원의 성공 모델로 자리매김할 수 있도록 운영 내실을 다진다는 계획이다. 이를 통해 공무원 자녀의 타지역 전출을 최소화한다는 전략이다.

◆인사·복지 연계 및 생활 인프라 확충

군은 관내 거주 공무원에게 인사고과 및 모범공무원 선정 시 가점을 부여하는 방안을 검토해 지역 정착에 대한 실질적인 동기를 부여할 방침이다.

또한 오페라·연극·뮤지컬 등 문화예술 공연을 정기적으로 유치하고, 수영장·헬스장 등 생활밀착형 체육시설을 확충해 정주 여건 개선에도 나선다.

"공직사회와 지역이 함께 성장" 군 관계자는 "주거 안정과 교육·문화 여건 개선이 함께 이뤄질 때 공무원의 관내 정착률이 실질적으로 높아질 것"이라며 "공직사회가 지역과 함께 성장하는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.





AD

이번 종합대책은 공무원의 안정적인 지역 정착을 유도하는 동시에 생활 기반을 강화해 지역 인구 감소 문제에 대응하는 새로운 모델이 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>