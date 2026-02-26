이스트소프트, 작년 영업손실 189억…"수익성 개선 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스트소프트가 인공지능(AI) 서비스의 성장으로 매출이 늘었지만 인프라 투자 여파로 약 189억원의 영업손실을 기록했다.

AD

이스트소프트는 지난해 연결 기준 매출액 1067억, 영업손실 189억을 기록했다고 26일 밝혔다. 매출액은 페르소 AI와 알툴즈 등의 성장, 교육 사업, 게임 신작 출시 효과 등으로 2년 연속 1000억원을 넘겼다.

다만 AI 서비스를 위한 인프라 투자가 늘며 적자 규모가 커졌다.

이스트소프트는 키오스크·태블릿 형태의 완제품으로 제공하는 '페르소 인터랙티브'가 국내외 기업과 기관에서 활용되고 있다고 설명했다. 이스트소프트는 올해 AI 사업 확장을 통한 매출 성장과 손익 개선을 기대하고 있다.





AD

이스트소프트 관계자는 "AI 사업의 선제적 투자에 따른 수익성 부담이 핵심 AI 서비스의 매출 비중 확대와 고정비 구조 안정화에 따라 레버리지 효과가 가시화되고 있다"며 "매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타나는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>