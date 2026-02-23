서울 학생, 1학기 농촌유학 540명 참여…전년비 43% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지원기간 6개월→1년 확대

서울특별시교육청은 2026학년도 1학기 농촌유학에 총 540명의 서울 학생이 참여한다고 23일 밝혔다. 이는 전년(376명) 대비 43.6% 증가한 수치다.

농촌유학은 서울 학생들이 일정 기간 농촌 지역 학교에서 생활하며 교육을 받는 프로그램으로, 생태 감수성 증진과 지역 공동체 경험을 통해 다양한 배움의 기회를 제공하는 도농 상생형 교육 사업이다.

올 1학기에는 강원특별자치도, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도에 더해 인천광역시가 새롭게 운영 지역으로 참여해 유학 협력 지역은 총 5개 시·도로 확대됐다.

이번 학기 참여 학생 540명 가운데 신규 참여자는 205명이며 연장 참여자는 335명이다. 연간 평균 연장률은 약 70%로 매 학기 안정적인 참여 수요가 이어지고 있는 것으로 나타났다.

참여 유형은 가족과 함께 이주해 생활하는 가족 체류형(94%)이 대부분을 차지했으며, 일부는 유학센터형(6%)으로 농촌유학에 참여하게 된다.

서울시교육청은 교육과정 연속성에 대한 현장 요구를 반영해 2026학년도부터 농촌유학 지원 기간을 기존 6개월에서 1년 단위로 확대하기로 했다.





AD

참여 예정 학생들은 주소 이전 및 전학 절차를 거쳐 2026학년도 1학기부터 각 지역 농촌학교에서 유학 생활을 시작할 예정이다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>