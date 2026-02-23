가평군, ‘슬레이트 처리 지원사업’ 추진…3월 20일 접수 마감

1급 발암물질 석면 제거

군, 슬레이트 철거·지붕 개량 지원

경기 가평군이 석면으로 인한 건강 위험을 줄이고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 '2026년 슬레이트 처리 지원사업'을 추진한다. 사업 신청 기한은 오는 3월 20일까지다.

가평군이 석면으로 인한 건강 위험을 줄이고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 '2026년 슬레이트 처리 지원사업'을 추진한다. 가평군 제공

AD

이번 사업은 주택과 비주택 건축물의 지붕·벽체 등에 사용된 슬레이트를 철거·처리하거나 지붕 개량을 지원하는 사업이다. 1급 발암물질인 석면 노출 위험을 낮추고 처리 비용에 대한 군민 부담을 덜기 위해 추진한다.

올해는 사업비 총 3억6012만원을 투입해 주택 53동, 비주택 24동, 주택 지붕 개량 7동 등 총 84동에 대한 슬레이트 처리 비용을 지원한다.

슬레이트 주택 철거는 일반 가구당 최대 700만원까지, 기초생활수급자 등 우선 지원 가구에는 전액 지원한다. 비주택 철거의 경우 철거 면적 200㎡ 이하에 해당하는 비용을 지원한다. 또한 주택 지붕 개량은 일반 가구에 최대 500만원, 우선 지원 가구에는 최대 1000만원 한도로 지원하며 지원 금액을 초과하는 비용은 자부담해야 한다.





AD

사업 참여를 희망하는 건축물 소유자는 오는 3월 20일까지 건축물 소재지 읍면 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 군은 접수된 신청을 바탕으로 현장 조사를 실시하고, 우선순위에 따라 최종 대상자를 선정해 사업을 추진할 예정이다. 자세한 내용은 가평군청 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>