본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전기본 전문가 '시민단체6 Vs 원자력1'…"기울어진 운동장 바로잡아야"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2026.02.23 10:19

시계아이콘01분 20초 소요
언어변환 뉴스듣기

12차 전기본 전문가 위원회 구성 논란
"한쪽에 치우쳐 균형있는 의견 반영 어려워"
기후부 "각 단계마다 공개해 의견수렴할 것"
정권 바뀔 때마다 냉·온탕…보완책 마련해야

전기본 전문가 '시민단체6 Vs 원자력1'…"기울어진 운동장 바로잡아야" 김성환 기후에너지환경부장관이 지난 1월 26일 세종시 정부세종청사에서 제12차 전력수급기본계획 추진 방향에 대한 브리핑을 하고 있다. 2026.1.26. 기후에너지환경부
AD

정부가 제 12차 전력수급기본계획(전기본)을 수립하고 있는 가운데 여기에 참여하는 전문가 구성이 한쪽에 치우쳐 보완이 필요하다는 지적이 나온다.


23일 전력 업계에 따르면 제12차 전기본에 참여하고 있는 민간 전문가 79명 가운데 시민단체 출신은 모두 6명으로 파악된다. 총괄위원회에 플랜1.5 활동가가 포함된 것을 비롯해 수요계획(에너지전환포럼), 설비계획(플랜1.5, 오션에너지패스웨이), 계통혁신(녹색에너지전략연구소), 시장혁신(기후솔루션) 소위원회에도 각각 1~2명씩 시민단체 출신이 포진해 있다.


이들 시민단체는 모두 국내에 태양광, 풍력 등 재생에너지를 대폭 확대해야 한다고 주장해 왔다. 개별적으로 활동하기도 하지만 사안에 따라서는 연대하기도 한다. 플랜1.5, 에너지전환포럼, 녹색에너지전략연구소는 원자력발전소 확대에 반대 목소리를 내왔다.


풍력(GS풍력)과 태양광(한화솔루션)에서도 산업계를 대표해 각각 1명씩 참여하고 있다는 점을 고려하면 재생에너지 분야에서만 8명이 참여하고 있는 셈이다.


반면 원자력계 인사는 한국원자력연구원에서 1명만 참여하고 있다. 이외에 발전원별로 액화천연가스(LNG), 수소, 석탄, 열 분야에서도 각 1명씩만 들어가 있다. 정부가 재생에너지 확대라는 정책적 목표를 염두에 두고 전기본 전문가 위원회를 구성했다는 분석이 가능하다.


이에 대해 가장 크게 문제를 제기하는 쪽은 원자력계다.


정부는 이미 11차 전기본에서 정한 대형 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR)를 계획대로 추진하기로 했다. 재생에너지와 무탄소 전원인 원자력의 에너지믹스를 통해 탄소중립을 달성하겠다는 정책 방향을 설정한 상태다.


2년 주기로 수립하는 전기본은 향후 15년간 국가 전력 수요를 예측하고 이에 맞는 전력 공급과 발전 설비 계획을 담고 있다. 11차 전기본은 2038년까지의 계획이며 12차 전기본은 2026년부터 2040년까지를 포함한다. 전기본에 따라 주요 전력 설비 공사가 이뤄지는 만큼 에너지 업계가 이에 주목하고 있다.


원자력계는 12차 전기본에도 대형원전과 SMR을 건설 계획이 추가돼야 한다고 주장하고 있다. 그럼에도 위원회에 원자력계에서 단 1명만 참여하고 있어 향후 의사 결정 과정에서 제대로 된 목소리를 내지 못할 수 있다고 우려하고 있다.


최성민 한국원자력학회장은 "원전은 탄력 운전을 통해 변동성이 큰 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있다"며 "이같은 원전의 역할을 12차 전기본에 반영하기 위해서는 원자력 전문가를 추가로 포함해야 한다"고 말했다.


기후에너지환경부는 전기본 전문가의 추가나 수정은 어렵다는 입장이다. 대신 전기본 수립 과정을 그때그때 투명하게 공개해 외부의 의견을 충분히 수렴하겠다고 강조했다.


기후부 관계자는 "논란의 여지가 있어 전기본 전문가 명단은 외부에 밝히지 않는 것이 원칙"이라며 "각 단계마다 전기본의 내용을 공개하고 토론회 등의 형식을 빌어 부족한 부분을 보완하도록 하겠다"고 밝혔다.


전기본 전문가 위원회 구성은 11차에서도 문제가 됐었다. 당시에는 원자력계에서 5명이 참여한 반면 시민단체는 포함하지 않았다. 정권이 바뀜에 따라 냉·온탕을 오간 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김소희 국민의힘 의원은 "전문가 위원회 구성이 기울어진 운동장처럼 한쪽으로 치우쳐 있다"며 "균형있는 전기본 수립을 위해서는 이에 대한 보완책이 필요하다"고 지적했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기