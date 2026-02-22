'자매 성폭행범' 노영대, 출소 후 춘천으로

춘천 소재 법무보호복지공단 지부 입소
20대 자매를 성폭행한 혐의로 구속돼 경찰서에서 조사받던 중 수갑을 풀고 달아났던 노영대(46)가 최근 출소 후 강원 춘천을 거주 지역으로 택했다.
22일 뉴스1에 따르면, 과거 경기 지역에서 주로 범행을 저지른 노영대가 최근 출소 후 춘천을 거주 지역으로 택함에 따라 두 달 전쯤부터 춘천시 사농동에 있는 법무보호복지공단 강원지부에 머물고 있다.
공단 강원지부는 출소자에게 숙식을 제공하고 직업훈련·취업 등 생계 활동을 돕는 갱생시설이다. 시설 규정에 따라 노영대가 이곳에서 머무를 수 있는 보호기간은 최장 2년(기본 6개월에 이후 6개월 범위 내 3회 연장 가능)이다.
해당 시설은 야간 외출 제한 시간이 정해져 있지만, 청소년 등 일부 보호자 외엔 이를 강제할 법적 근거가 없어 권유 정도에 그치는 것으로 파악됐다.
노영대는 2012년 12월 경기 고양시 한 아파트에 침입해 20대 자매를 성폭행한 뒤 또 다른 집에 들어가 금팔찌 1개를 훔친 혐의를 받는다. 당시 성폭행 혐의로 경찰서에서 조사받던 중 담을 넘어 도주했다가 5일 만에 다시 붙잡혔다. 노영대는 수갑에서 한쪽 손을 억지로 빼낸 뒤 도주한 것으로 조사됐다.
그는 검찰에 송치된 뒤에도 배가 아픈 척을 하며 화장실을 들락거리면서 수갑 2개를 풀고 재차 도망가려 했다. 그러나 이때는 교도관에게 바로 붙잡혔다.
지금 뜨는 뉴스
노영대는 징역 13년과 신상정보 공개 및 고지 명령 10년을 선고받았다. 노영대의 이름, 나이, 신체정보, 사진, 주소(주민등록상 주소지 및 실제 거주지) 등 신상정보는 성범죄자 알림e에 등록돼 있다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>