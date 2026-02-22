칠곡군, 장기방치 건축물 드디어 해결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20년 묵은 북삼 JK아파트 철거

생활환경·주차난 개선

3월 17일 철거 예정

경북 칠곡군은 22일 북삼읍 중심에 20년 넘게 흉물로 남아 있던 북삼 JK아파트 철거가 본격화되면서, 주민들이 오랫동안 기다려온 숙원 사업도 마침내 해결 단계에 들어섰다고 밝혔다.

이번 사업은' 공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법'에 따라 직권철거 방식으로 추진된다. 군은 오는 3월 17일 현장에서 기공식을 열고 본격적인 철거 공사에 들어갈 예정이며, 공사는 7월 완료를 목표로 하고 있다.

인근 아파트 단지와 맞닿아 있는 북삼 JK아파트 건물 모습/칠곡군청 제공

이번 철거로 직접적인 영향을 받는 곳은 JK아파트와 인접한 주거 지역이다. 로얄아파트(149세대), 숭오대동아파트(211세대), 북삼서희아파트(959세대)와 인근 빌라 450세대가 대상이다.

특히 숭오대동아파트는 JK아파트와 바로 맞닿아 있어 그동안 생활 불편을 가장 가까이에서 겪어온 단지로 꼽힌다. 인접한 북삼중학교 학생들 역시 방치 건축물로 인한 안전 우려가 해소되며 통학 환경이 개선될 전망이다.

숭오대동아파트 이장 조미영 씨는" 아파트 바로 옆에 방치된 건물이 있다 보니 밤에는 주민들이 공원 쪽으로 나가는 것도 조심스러웠다"며"오랫동안 해결되지 않던 문제가 정리 단계에 들어가면서 주민들 사이에서도 안도하는 분위기가 느껴진다"고 했다.

정비 효과는 인접 단지에만 그치지 않는다. 북삼읍에 거주하는 2만2천여 명의 주민 모두가 읍내 핵심 공간 정리에 따른 변화를 체감하게 된다. 오랫동안 읍내의 얼굴로 남아 있던 공간이 정리되면서 도시 이미지가 개선되고, 생활 여건 전반의 정비로 이어질 것이라는 평가다.

특히 철거가 완료된 기존 JK아파트 부지에는 180면 규모의 주차장이 조성될 예정이다. 북삼읍은 공영주차장이 부족해 주거 밀집 지역을 중심으로 만성적인 주차난을 겪어왔다. 이 일대에 주차 공간이 확보되면 상가와 주거 지역의 주차 불편도 상당 부분 완화될 것으로 보인다.

이번 북삼 JK아파트 철거에는 해체 공사비 등을 포함해 약 34억 원의 예산이 투입된다. 칠곡군은 장기간 방치로 인한 안전 위험과 주민 불편을 해소하기 위한 공공 정비 사업인 만큼, 예산을 단계적으로 투입해 철거와 부지 정비를 차질 없이 진행할 계획이다.





김재욱 칠곡군수는"JK아파트는 장기간 방치로 주민 불편이 제기돼 왔던 곳"이라며 "관련 법과 절차에 따라 정비를 추진하고 있다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

