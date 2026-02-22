삼성전자, 빌트인 브랜드 '데이코' 美 고급 주택단지에 공급

2027년 완공 목표, 260세대 규모
빌트인 디자인, 스마트싱스 연결
냉장고, 와인셀러, 식기세척기 등 6종
삼성전자가 럭셔리 빌트인 주방 브랜드 '데이코(Dacor)' 가전을 미국 고급 주택단지에 공급한다.
삼성전자가 데이코 가전을 미국 플로리다주 비에라(Viera)의 고급 주택단지 '아리페카(Aripeka)' 전 세대에 공급한다고 22일 밝혔다. 올랜도 인근에 위치한 비에라는 우주 항공 산업의 중심지로 유명한 '스페이스 코스트'에 위치해있으며, 고급 주거 환경을 갖춘 것이 특징이다.
아리페카는 ▲라이프스타일 홈 빌더스(Lifestyle Homes) ▲조이얼 홈즈(Joyal Homes) ▲CDS 빌더(CDS Builders) ▲스탠리 홈즈(Stanley Homes) 등 4개 고급 맞춤형 건설사(커스텀 빌더)가 협력해 2027년 완공을 목표로 건축 중인 260세대 규모의 단독주택 단지이며, 비에라에서도 가장 고급스러운 프리미엄 단독주택 단지로 꼽힌다.
데이코 빌트인 가전은 주방 가구와 자연스럽게 어우러지는 빌트인 디자인을 갖췄다. 또 삼성전자 스마트싱스와도 연결돼 제품 사용이 편리할 뿐 아니라 집안 전체의 에너지 관리 등 차별화된 연결 경험을 제공한다.
아리페카 단지에 적용되는 데이코 가전은 ▲1도어 컬럼(Column) 냉장·냉동고 ▲풀 컬럼 와인셀러 ▲식기세척기 ▲48형 듀얼 스팀 레인지 ▲프로 캐노피 월 후드 등 총 6종이다.
1도어 컬럼 냉장고는 최고급 메탈 소재로 내부 전면을 감싸, 식재료를 신선하고 위생적으로 보관한다. 미세정온 기술로 내부 온도 편차를 ±0.5도 이내로 유지해 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해준다. 또 업계 최초로 가벼운 터치로 문을 열 수 있는 '자동 문열림 기능(Push to Open)'이 적용돼, 사용자가 음식을 들고 있어도 쉽게 문을 열 수 있다. 내부에는 3D 조명이 탑재돼 한층 더 고급스러운 느낌을 더한다.
풀 컬럼 와인셀러는 와인 숙성고처럼 열, 빛, 습도, 진동에서 와인을 보호해 최적의 상태를 유지한다. 세 개의 독립된 내부 공간을 각각 4~18℃로 설정할 수 있어, 와인의 특성에 맞춰 최적의 온도로 보관할 수 있다.
식기세척기는 식기에 찌든 얼룩을 말끔히 제거하는 '스톰워시(StormWash+)' 기능과 세척이 종료된 후 자동으로 문을 열어 식기를 빠르고 효율적으로 건조하는 '오토 릴리즈 도어(Auto Release Door)'가 적용됐다. 도어 커버를 완전히 열 수 있는 슬라이드 힌지(경첩) 시스템을 적용해 주변 가구와 자연스럽게 조화를 이룬다.
48형 듀얼 스팀 레인지는 스팀 오븐과 컨벡션(Convection)으로 구성된 듀얼 구조로 서로 다른 요리를 동시에 조리할 수 있다. 스팀 오븐은 스팀 증기를 이용해 음식을 더 건강하고 빠르게 조리 가능하고 컨벡션은 '4단계 퓨어 컨벡션(Four-Part Pure Convection)' 시스템을 갖춰 맛과 냄새가 섞이지 않고, 오븐 전체에 열을 고르게 전달해준다. 이 제품에는 7형 스크린이 탑재돼 온도?시간 등 전문적인 요리 정보를 확인 할 수 있다. 사용자가 스크린을 터치하면 스크린이 앞으로 기울어져 나오는 구조로 설계돼, 한층 편리하게 기기를 제어할 수 있다.
삼성전자는 미국 시장에 데이코 등 기업 간 거래(B2B) 가전을 적극 공급하며, 주요 건설사를 대상으로 B2B 확대에 주력하고 있다. 플로리다 지역 내 신뢰받는 '파크 스퀘어 홈즈(Park Square Homes), '존스 홈즈(Jones Homes)가 공급하는 단독주택에도 데이코 가전을 공급 예정이다.
이상직 삼성전자 디지털가전(DA)사업부 부사장은 "아리페카에 데이코를 공급하게 된 것은 북미시장에서 삼성의 기술력과 브랜드 신뢰도가 인정받은 결과"라며 "고급스러운 디자인과 뛰어난 성능, 스마트싱스를 통한 연결성까지 두루 갖춘 데이코 라인업을 통해 북미 B2B 시장을 적극 공략해 나갈 것"이라고 말했다.
박준이 기자 giver@asiae.co.kr
