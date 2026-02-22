삼성전자, 빌트인 브랜드 '데이코' 美 고급 주택단지에 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2027년 완공 목표, 260세대 규모

빌트인 디자인, 스마트싱스 연결

냉장고, 와인셀러, 식기세척기 등 6종

삼성전자가 럭셔리 빌트인 주방 브랜드 '데이코(Dacor)' 가전을 미국 고급 주택단지에 공급한다.

삼성전자가 데이코 가전을 미국 플로리다주 비에라(Viera)의 고급 주택단지 '아리페카(Aripeka)' 전 세대에 공급한다고 22일 밝혔다. 올랜도 인근에 위치한 비에라는 우주 항공 산업의 중심지로 유명한 '스페이스 코스트'에 위치해있으며, 고급 주거 환경을 갖춘 것이 특징이다.

아리페카는 ▲라이프스타일 홈 빌더스(Lifestyle Homes) ▲조이얼 홈즈(Joyal Homes) ▲CDS 빌더(CDS Builders) ▲스탠리 홈즈(Stanley Homes) 등 4개 고급 맞춤형 건설사(커스텀 빌더)가 협력해 2027년 완공을 목표로 건축 중인 260세대 규모의 단독주택 단지이며, 비에라에서도 가장 고급스러운 프리미엄 단독주택 단지로 꼽힌다.

데이코 빌트인 가전은 주방 가구와 자연스럽게 어우러지는 빌트인 디자인을 갖췄다. 또 삼성전자 스마트싱스와도 연결돼 제품 사용이 편리할 뿐 아니라 집안 전체의 에너지 관리 등 차별화된 연결 경험을 제공한다.

삼성전자 럭셔리 빌트인 주방 브랜드 '데이코(Dacor)' 가전이 플로리다주 비에라(Viera)의 고급 주택단지 '아리페카(Aripeka)'에 공급됐다. 삼성전자.

아리페카 단지에 적용되는 데이코 가전은 ▲1도어 컬럼(Column) 냉장·냉동고 ▲풀 컬럼 와인셀러 ▲식기세척기 ▲48형 듀얼 스팀 레인지 ▲프로 캐노피 월 후드 등 총 6종이다.

1도어 컬럼 냉장고는 최고급 메탈 소재로 내부 전면을 감싸, 식재료를 신선하고 위생적으로 보관한다. 미세정온 기술로 내부 온도 편차를 ±0.5도 이내로 유지해 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해준다. 또 업계 최초로 가벼운 터치로 문을 열 수 있는 '자동 문열림 기능(Push to Open)'이 적용돼, 사용자가 음식을 들고 있어도 쉽게 문을 열 수 있다. 내부에는 3D 조명이 탑재돼 한층 더 고급스러운 느낌을 더한다.

풀 컬럼 와인셀러는 와인 숙성고처럼 열, 빛, 습도, 진동에서 와인을 보호해 최적의 상태를 유지한다. 세 개의 독립된 내부 공간을 각각 4~18℃로 설정할 수 있어, 와인의 특성에 맞춰 최적의 온도로 보관할 수 있다.

식기세척기는 식기에 찌든 얼룩을 말끔히 제거하는 '스톰워시(StormWash+)' 기능과 세척이 종료된 후 자동으로 문을 열어 식기를 빠르고 효율적으로 건조하는 '오토 릴리즈 도어(Auto Release Door)'가 적용됐다. 도어 커버를 완전히 열 수 있는 슬라이드 힌지(경첩) 시스템을 적용해 주변 가구와 자연스럽게 조화를 이룬다.

삼성전자 럭셔리 빌트인 주방 브랜드 '데이코(Dacor)' 가전이 플로리다주 비에라(Viera)의 고급 주택단지 '아리페카(Aripeka)'에 공급됐다. 삼성전자.

48형 듀얼 스팀 레인지는 스팀 오븐과 컨벡션(Convection)으로 구성된 듀얼 구조로 서로 다른 요리를 동시에 조리할 수 있다. 스팀 오븐은 스팀 증기를 이용해 음식을 더 건강하고 빠르게 조리 가능하고 컨벡션은 '4단계 퓨어 컨벡션(Four-Part Pure Convection)' 시스템을 갖춰 맛과 냄새가 섞이지 않고, 오븐 전체에 열을 고르게 전달해준다. 이 제품에는 7형 스크린이 탑재돼 온도?시간 등 전문적인 요리 정보를 확인 할 수 있다. 사용자가 스크린을 터치하면 스크린이 앞으로 기울어져 나오는 구조로 설계돼, 한층 편리하게 기기를 제어할 수 있다.

삼성전자는 미국 시장에 데이코 등 기업 간 거래(B2B) 가전을 적극 공급하며, 주요 건설사를 대상으로 B2B 확대에 주력하고 있다. 플로리다 지역 내 신뢰받는 '파크 스퀘어 홈즈(Park Square Homes), '존스 홈즈(Jones Homes)가 공급하는 단독주택에도 데이코 가전을 공급 예정이다.





이상직 삼성전자 디지털가전(DA)사업부 부사장은 "아리페카에 데이코를 공급하게 된 것은 북미시장에서 삼성의 기술력과 브랜드 신뢰도가 인정받은 결과"라며 "고급스러운 디자인과 뛰어난 성능, 스마트싱스를 통한 연결성까지 두루 갖춘 데이코 라인업을 통해 북미 B2B 시장을 적극 공략해 나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

