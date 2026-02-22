경북문화관광공사, 경북 찾는 30인이상 단체 관광객에 버스 임차비 60만∼80만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북문화관광공사(사장 김남일)가 경북도를 방문하는 단체여행객 유치하기 위해 '버스타고 경북관광' 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 30인 이상 단체여행객이 경북도 관광지와 지역 축제장, 전통시장 등을 방문할 경우 버스 임차비를 지원하는 프로그램으로 2019년부터 시행하고 있는 단체관광 활성화 사업이다.

경북문화관광공사

AD

지원은 기관, 일반 단체, 여행사를 대상으로 하며, 여행지역 내 숙박비, 식비, 입장료 등 30만원 이상 소비가 필요하다. 또한 참여자 전원 여행자보험 사전 가입이 필수다.

버스 임차비는 △경북·대구권 60만원 △수도권(서울·인천·경기) 80만원 △기타 지역 70만원으로 출발지역에 따라 차등 지원된다.

지원신청은 3월 9일 오전 10시부터 온라인(네이버폼)으로 사전 신청서를 접수하며, 여행기간은 3월 13일부터 5월 31일까지다. 접수는 선착순으로 진행되며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 선정 결과는 신청자에게 개별 안내한다.

여행 후에는 공사 홈페이지 알림글에 첨부된 지원금 신청서를 내려받아 증빙자료와 함께 우편으로 제출하면 지원금을 받을 수 있다. 자세한 내용은 경북문화관광공사 홈페이지를 통해 확인 가능하다.





AD

경북문화관광공사 김남일 사장은 "관광지 방문과 지역 소비로 이어지는 단체여행이 늘어날수록 지역에 실질적인 도움이 된다"며 "이번 지원사업을 계기로 경북의 다양한 축제장과 전통시장 등 경북의 현장 콘텐츠를 더 많은 분들이 찾길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>