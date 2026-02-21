[트럼프관세위법] 미국인 64% "관세 지지 안 해"…대법 판결 전 여론도 부정적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공화당 지지자 75%는 찬성

미국 연방대법원이 20일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령 행정부의 '상호관세'를 무효화시킨 가운데 관세 전반에 대한 미국인들의 여론도 상당히 부정적이라는 조사 결과가 발표됐다.



ABC뉴스와 워싱턴포스트(WP), 여론조사기관 입소스가 대법원의 관세 판결 직전인 이달 12~17일 미국 성인 2589명을 대상으로 실시한 여론조사에서 64%는 트럼프 대통령의 수입품 관세 정책에 대해 '지지하지 않는다'고 답했다. '지지한다'는 응답은 34%에 그쳤다.



야당인 민주당 지지층의 95%, 무당층의 72%가 관세 정책에 반대했고, 작년 대선에서 민주당 후보를 지지했던 유권자의 98%, 작년 대선에 투표하지 않은 유권자의 69%도 관세 정책에 불만을 드러냈다.

공화당 지지자의 75%는 관세 정책을 긍정적으로 평가했고, 자신을 트럼프 대통령의 핵심 지지 세력인 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게)로 인식하는 사람들의 87%도 관세 정책에 찬성했다.



공화당을 지지하지만, 자신이 마가는 아니라고 생각하는 집단에서는 43%만이 트럼프의 관세 정책을 지지했다.



트럼프 대통령이 전 세계 무역 상대국에 부과한 10%의 기본관세와 그것 위에 국가별 차등 세율을 더해서 매긴 상호관세는 이번 연방대법원 판결로 법적 기반을 상실했다.







하지만 트럼프 대통령은 판결 직후 무역법 122조에 근거해 전 세계에 10%의 글로벌 관세를 부과하겠다는 방침을 밝히면서 관세 정책을 밀어붙이겠다는 계획이다.





