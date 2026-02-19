'치약 리콜' 여파…태광산업, 애경산업 인수액 낮추고 거래종결일 연기

당초 4700억원에서 4475억원으로 조정

"매매대금 및 일정 합의 정정"

태광산업이 최근 발생한 애경산업의 '치약 리콜' 사태를 반영해 인수 가격을 낮추고 거래 종결일도 한 달여 뒤로 미뤘다.

태광산업은 19일 애경산업 주식 833만6288주(지분 31.56%)를 약 2237억5000만원에 취득하기로 했다고 정정 공시했다. 이는 당초 인수 금액인 약 2350억 원에서 110억원 이상 줄어든 규모다.

이번 거래는 태광산업이 전체 인수 대상 지분의 절반을 취득하는 구조로, 이에 따라 전체 인수 금액 역시 당초 약 4700억 원에서 약 4475억 원으로 하향 조정됐다. 주식 취득 예정일도 기존 2월 19일에서 3월 26일로 변경됐다.

업계에서는 최근 애경산업의 '2080 치약' 제품에서 금지 성분이 검출되어 자발적 회수(리콜)에 나선 사태가 이번 인수 조건 변경의 결정적인 원인이 된 것으로 분석하고 있다. 리콜에 따른 비용 발생과 브랜드 이미지 타격 등 우발 채무 리스크를 매각 가격에 반영했다는 풀이다.

태광산업은 앞서 지난해 10월 계약 체결 당시 전체 인수 금액의 10%인 235억 원을 계약금으로 지급했으며, 이후 담보 설정 절차를 완료했다. 애경산업은 생활용품과 화장품 사업을 주력으로 하며 지난해 매출 약 6791억 원, 당기순이익 약 425억원을 기록한 중견 기업이다.

태광산업은 이번 인수를 통해 기존 석유화학 중심에서 K-뷰티 및 소비재 사업으로 포트폴리오를 확대하고 새로운 성장 동력을 확보한다는 전략이다.





태광산업 측은 "합의에 의한 매매대금 조정 및 취득 예정 일자 변경"이라며 "관련 진행 상황은 추가 공시를 통해 안내할 계획"이라고 설명했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

