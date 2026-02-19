신한은행, 공인회계사 합격자 30여명 특별채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 19일부터 공인회계사 합격자(2차 시험)를 대상으로 30여명 규모의 특별채용을 실시한다고 밝혔다.

AD

이번 특별채용은 회계 전문지식을 갖춘 우수 인재를 선제적으로 확보해 미래 금융의 핵심 사업인 기업금융(IB), 인수합병(M&A), 산업심사 등 다양한 분야의 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다. 최근 회계사 시험 합격 이후에도 실무수습을 시작하지 못하는 '미지정 회계사' 증가 이슈에도 실질적으로 기여할 것으로 기대하고 있다.

합격자들은 실무수습 등록이 가능한 직무로 배치돼, 경력의 출발점에서 합격자들이 가진 전문성을 현장에 연결할 수 있도록 지원받을 예정이다.

지원서 접수는 이날부터 다음 달 13일까지며, 서류전형과 1·2차 면접으로 선발한다. 면접 과정에서는 직무 수행을 위한 문제 해결능력과 금융상식, 커뮤니케이션 역량을 중심으로 평가할 예정이다.





AD

신한은행 관계자는 "이번 특별채용은 미래 핵심 사업 경쟁력을 강화하기 위해 우수 인재를 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다"며 "회계 전문지식과 금융 전문성을 함께 갖춘 인재로 육성해 나갈 예정"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>