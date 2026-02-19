해남군, 행정안전부 정보공개 평가 2년 연속 '톱'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선제적 정보공개 '소통' 박차…군정 만족도 상승 견인



전남 해남군이 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 2년 연속 최우수기관으로 선정되는 영예를 안았다. 투명한 군정 운영과 군민의 알 권리 보장을 위한 노력이 대외적으로 다시 한번 입증됐다는 평가다.

19일 해남군에 따르면 이번 종합평가는 중앙행정기관과 지방자치단체, 공기업 등 전국 561개 주요 공공기관을 대상으로 정보공개 제도 운영 전반에 대해 이뤄졌다.

해남군은 이번 평가에서 ▲사전정보 공표 ▲원문공개 ▲청구처리 ▲고객관리 ▲제도운영 등 5개 분야 12개 지표에서 고른 성과를 거두며 총점 91.6점을 획득했다. 이는 전국 기초자치단체 평균인 84.78점을 크게 웃도는 수치로, 정보공개 제도의 취지를 가장 잘 살린 지자체로 호평받았다.

특히 사전정보 공표 등록 건수와 고객 수요 분석 실적 등 주요 정량 지표에서 만점을 기록해 눈길을 끌었다. 아울러 원문 정보의 충실성과 청구 처리 준수율 등 정보공개 처리의 질적 수준을 묻는 항목에서도 높은 점수를 끌어냈다.





군 관계자는 "정보공개는 군정의 투명성과 신뢰를 높이는 핵심 요소"라며 "앞으로도 군민의 알 권리를 실질적으로 보장하고, 적극적인 정보공개를 통해 신뢰받는 행정을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.





