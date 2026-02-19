전남농협, 설 명절 전 기간'가축방역'총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사전 홍보부터 연휴 상시 소독 진행

명절 이후 집중 점검…방역 공백 최소화

전남농협은 설 명절 기간 전남지역 축산농가 및 농장 진입도로 등 주요 취약 구간에 총 3,315건의 소독을 실시했다. 전남농협 제공

농협전남본부는 설 명절 전 기간을 가축방역 집중관리 기간으로 정하고 가축전염병 유입 차단을 위한 단계별 방역 활동을 전방위적으로 추진했다고 19일 밝혔다.

전남농협은 설 명절을 앞둔 지난 13일 광주송정역 앞 광장에서 귀성객을 대상으로 축산농가 방문 자제와 기본 방역수칙 준수를 안내하는 전단지를 배부하는 등 차단방역 홍보 캠페인을 실시했다.

설 연휴 기간 중에는 시군 관내 축협에서 운영 중인 공동방제단을 긴급 편성함과 동시에 농협에서 보유하고 있는 광역방제기를 함께 활용해 범농협 차원의 특별 방역 체계를 수립 및 가동하는 등 방역 공백 최소화를 위해 모든 역량을 집중했다.

또 설 이후인 19일에는 전남 곡성군 석곡면 일원에서 전남농협과 곡성 관내 농축협, 곡성군청 축산과 등이 참여한 가운데 '범농협 가축질병 방제단'방역 현장 점검과 함께 석곡농협에서 보유 중인 광역방제기를 활용한 농장 인근 도로 집중 소독도 실시했다.

이광일 전남농협 본부장은 "최근 각종 가축질병 발생 위험이 상존하는 상황에서 이동이 많은 명절기간은 방역 관리의 가장 중요한 시기다"며 "사전 홍보, 연휴 기간 상시 소독, 명절 이후 집중 점검까지 단계별 대응을 강화해 가축질병 유입을 철저히 차단하겠다"고 말했다.





한편 전남농협은 설 명절 기간 전남지역 축산농가 및 농장 진입도로 등 주요 취약 구간에 총 3,315건의 소독을 실시하는 등 차단방역에 총력을 기울였다.





