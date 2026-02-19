“산불은 예고 없다”… 나동연 양산시장, 산불 예방 긴급 현장점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나동연 경남 양산시장은 19일 관내 산불대응센터를 찾아 산불 대응체계를 점검하고, 현장 근무자들을 격려하며 철저한 대비를 당부했다.

이번 점검은 최근 강풍으로 인해 전국적으로 산불이 발생하고 양산시에도 이번 달 들어 2건의 산불이 발생하는 등 대형산불 발생 위험이 커진 상황에서 예방 활동과 초동대응체계를 사전에 점검하고 산불전문예방진화대 관계자들을 격려하기 위해 이뤄졌다.

나동연 시장은 산불방지태세 등을 보고받고 산불대응센터 운영상황과 산불진화인력 근무체계, 산불진화장비를 직접 점검하면서 철두철미한 산불대응체계 유지를 주문했다.

특히, 산불발생 시 신속한 상황 전파와 초기 진화의 중요성을 강조했으며, 진화대원들을 대상으로 안전교육을 실시하고 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 철저한 안전관리를 당부했다.

시는 최근 산불재난 국가위기경보가 "경계" 단계로 격상됨에 따라 산불상황실 근무시간을 연장하고, 산불전문예방진화대와 산불감시원의 근무시간을 탄력적으로 조정했다. 또한, 산불 드론 감시단과 불법소각 영농합동단속반도 함께 운영하고 있다.





나동연 시장은 "날씨가 따뜻해지면서 입산객이 증가하는 만큼 등산로 인근 관리를 철저히 하고 불법소각 단속을 강화하여 산불예방에 총력을 다할 것"이라며 "앞으로도 산불대응력을 한층 더 높여 시민의 생명과 재산을 지키는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

