정재헌 SKT 사장 "AI시대 회사가 필요로 하는 역량 갖춰야"

신입·팀장 간담회서 '변화' 강조

SK텔레콤 정재헌 최고경영자(CEO)

SK텔레콤 정재헌 최고경영자(CEO·사장)가 "인공지능 전환(AX)이라는 큰 흐름 속에서 구성원 한 사람 한 사람이 드림팀의 주체가 돼 SKT의 변화를 이끌어달라"고 당부했다.

19일 SKT 뉴스룸에 따르면 정 사장은 지난 5~6일 양일간 신입사원, 신임 팀장과의 만남을 갖고 "변화의 중심에서 기본과 원칙을 지키며 함께 성장하자"고 주문했다.

신입 사원의 발표를 들은 정 사장은 "내리막이 끝나면 더 높은 봉우리가 뒤따르게 된다"며 "어려움을 슬기롭게 극복하고 높은 곳에서는 겸손하며 돌아보는 태도를 가져주길 바란다"고 말했다.

AX 전환 등에 대한 질문에 정 사장은 "업무의 방향성과 해법은 선배들이 잘 알고 있지만, 인공지능(AI)과 같은 새로운 도구는 여러분이 더 친숙할 수 있다"며 "새로운 툴을 활용해 적극적으로 방향성을 제안하는 주체가 돼달라"고 주문했다.

이어 "직장인이 반드시 가져야 할 덕목은 '변화'"라며 "회사는 구성원이 안정적으로 일할 수 있도록 돕고, 구성원은 AI 시대에 회사가 필요로 하는 역량을 갖춰야 한다"고 말했다.

통신사업이 오래 갈 수 있는 구조를 어떻게 만들지에 대한 질문에는 "통신망은 AI 시대를 지탱하는 핵심망"이라며 "우리 업(業)의 본질은 '고객'"임을 재차 강조했다.





또 구성원이 가져야 할 세 가지 요소로 '압도적 역량', '같은 철학의 공유', '단단한 삶'을 제시한 정 사장은 "AX 가속화를 통해 우리의 궁극적인 목적인 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 노력하자"고 덧붙였다.





