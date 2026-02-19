DB손해보험, 고객 참여형 보상 시스템 'AI Agent' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

접수부터 보험금 지급까지

별도 대기없이 AI 에이전트가 응답 지원

DB손해보험은 지난 22일 금융산업 전반의 트렌드에 맞춘 고객 참여형 보상 시스템 'AI Agent (인공지능 로보텔러)'시스템을 오픈했다고 19일 밝혔다.

DB손해보험 사옥.

AD

글로벌 AI·AX 혁신기업 삼성SDS와 협력해 개발한' AI 에이전트(Agent)'는 음성언어를 문자로 변환해주는 STT(Speech-To-Text), 문자를 음성언어로 변환해주는 TTS(Text-To- Speech) 기술을 기반으로 작동한다.

접수부터 보험금 지급까지의 전 과정에 적용하여 고객은 별도의 대기 없이 AI 에이전트와 대화를 통해 필요한 절차안내와 상황에 맞는 맞춤형 응답을 제공받게 된다.

이는 단순한 업무 효율 개선이나 반복적인 보상안내 자동화 수준을 넘어 고객의 이해도와 참여도를 높이고, 투명하고 신속한 보상서비스를 구현하기 위한 취지다.

고객이 자동차 사고 접수를 하면 30분 이내에 AI 에이전트가 자동으로 초기 안내를 수행해 사고에 대한 기초정보를 취득하고, 취득된 정보를 기반으로 보험금을 지급하는 원스톱 서비스를 제공한다.

이 과정에서 고객은 개인정보 활용 동의, 차량을 수리하고 있는 정비공장 정보 입력, 치료내용 및 병원정보 입력, 미치료나 차량 미수리 건에 대한 안내 프로세스까지 AI 에이전트와의 대화를 통해 보상 절차에 참여한다.





AD

또 장기보상 청구 건에 대해서도 담보별 필요서류 준비가 미흡한 건에 대한 서류요청 안내는 물론, 비대면 서식 활용이 어려운 고객을 대상으로 개인정보 활용 동의를 유선으로 진행하는 등 고객 편의 중심의 AI 상담을 수행한다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>