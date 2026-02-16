최가온 금의환향 "할머니 육전·마라탕·두쫀쿠 다 먹고 싶어요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'밀라노 영웅' 귀국…"한국 오니 실감 나"

수술비 지원한 신동빈 롯데 회장에 감사

2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 극적인 역전승으로 금메달을 거머쥔 최가온이 16일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다.

금메달을 목에 걸고 입국장에 들어선 최가온은 취재진에 "어제까지 밀라노에 있어서 실감이 나지 않았는데, (한국에) 들어와서 맞이해주시니 더 실감 나고 행복하다"며 "이렇게 많이 와주실 줄 몰라서 당황스럽고 부끄럽지만 그만큼 행복하고 감사하다"고 말했다.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득한 최가온이 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국 후 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

귀국 후 먹고 싶은 음식을 묻자 "할머니가 해주시는 육전"이라며 "두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)와 마라탕도 먹고 싶다"고 10대다운 답을 내놨다. 귀국 이후 일정에 대해서도 "가족들과 축하 파티를 하고, 친구들과 파자마 파티는 이틀 연속 잡혀 있다"고 밝혀 현장에 웃음을 자아냈다.

대회 도중 무릎 부상 우려가 있었던 점에 대해서는 "무릎 상태가 많이 좋아졌다"며 "병원에 가서 점검해봐야 할 것"이라고 답해 팬들을 안심시켰다.

최가온은 2024년 1월 스위스 월드컵 대회에서 허리를 크게 다쳐 선수 생활의 위기를 맞은 적이 있다. 당시 신동빈 롯데그룹 회장이 수술비를 지원했다. 최가온은 "가장 힘든 시기에 응원과 후원을 해주셔서 제가 이 자리에 설 수 있는 것 같다"며 "항상 감사하다"고 했다.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득한 최가온이 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하며 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

그는 끝으로 "앞으로 더 열심히 하는 선수가 돼서 다양한 기술도 보여드리고 싶다"고 포부를 밝히면서 "하프파이프 종목은 즐기면서 타는 것이 가장 중요하기 때문에 어린 선수들도 다치지 않고, 즐기면서 하면 좋겠다"고 했다.





최가온은 지난 13일 결선에서 2차 시기까지 11위에 처져 있다가 마지막 3차 시기에서 환상적인 연기로 90.25점을 획득하며 세계 최강 클로이 김을 꺾고 정상에 올랐다. 2025-2026시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서도 세 번 우승한 바 있다.





