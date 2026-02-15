안동시, 보상 문턱 낮추는 ‘현장형 특별법 안내’ 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

접수 대란 막는다

14회 순회 설명으로 준비·절차 한눈에

안동시는 '경북·경남·울산 초대형 산불 특별법'에 따른 피해 지원 신청과 지급 절차를 알리는 권역별 설명회를 지난 12일 풍천면을 시작으로 3월 6일까지 이어간다.

안동시 산불특별법 피해 지원 설명회 개최

AD

이번 일정은 4월 30일까지 진행되는 집중 신청 기간에 앞서 주민들이 필요한 사항을 미리 숙지하도록 돕는 사전 정비 성격이 짙다. 제도 이해 부족으로 생길 수 있는 서류 보완, 재방문, 민원 혼잡을 줄여 행정 속도를 끌어올리겠다고 판단한다.

현장에서는 지원 대상과 인정 범위, 신청 요건, 처리 흐름 등을 체계적으로 전달한다. 실제 접수 과정에서 자주 발생하는 질문을 중심으로 설명을 진행하고, 주민 의견을 직접 듣는 시간도 마련해 체감도를 높인다.

설명회는 피해 지역 접근성을 고려해 면 단위 행정복지센터 등을 찾아가는 방식으로 총 14차례 열린다. 읍면을 순회하며 참여 문턱을 낮추고, 마지막 일정은 시청 시민회관에서 진행된다. 여건에 따라 세부 일정은 변동될 수 있다.

시는 충분한 사전 안내가 이뤄질수록 접수 초기 병목을 줄이고, 대상자들이 빠짐없이 제도권 지원을 받을 수 있을 것으로 기대한다.

시 관계자는 "정확한 정보 제공이 곧 신속한 회복으로 이어진다"며 "현장에서 나온 의견을 세밀히 반영해 질 수 있는 신청과 원활한 지급이 이뤄지도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

재난의 상처를 덜어내는 힘은 결국 행정의 촘촘함에서 나온다. 주민 곁으로 한 발 더 다가선 이번 순회가 회복의 시간을 앞당기는 계기가 될지 주목된다.





AD

특별법은 만들어졌지만, 제도가 곧바로 체감되는 것은 아니다. 서류 한 장, 기준 한 줄이 주민에게는 생활의 무게로 다가온다. 행정이 창구에서 기다리는 대신 마을로 들어간 이유도 여기에 있다. 설명이 충분할수록 억울함은 줄고, 준비가 빠를수록 회복은 앞당겨진다. 현장을 향한 발걸음이 결국 신뢰의 속도를 결정한다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>