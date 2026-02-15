[갤러리 산책]회화는 왜 말을 아끼는가…김상소·임윤묵·장승근 3인전 '디-스탠스'

3인전 '디-스탠스 Di-Stance'

'거리'와 '태도'로 사유하는 동시대 회화의 조건

3월 28일까지, 용산구 라흰갤러리

요즘의 그림은 너무 많은 말을 한다. 의미는 앞서 있고, 해석은 빠르다. 김상소·임윤묵·장승근의 3인전 '디-스탠스'는 이 속도에서 한 발 물러난다. 무엇을 보았는지를 묻기 전에, 그림과 그림 사이에 남겨진 거리를 먼저 바라보게 하는 전시다.

디-스탠스 전시 전경. 사진 라흰갤러리

AD

김상소, 임윤묵, 장승근이 참여하는 3인전 '디-스탠스(Di-Stance)'가 서울 용산구 라흰갤러리에서 열리고 있다. 전시는 3월 28일까지 이어진다. 이 전시에서 회화는 결론을 서두르지 않는다. 작품은 세계에 놓이는 순간 생겨나는 간격을 유지한 채, 쉽게 닫히지 않는 상태로 관객 앞에 선다.

전시 제목 'Di-Stance'는 거리(Distance)를 'Di-(간격)'와 'Stance(태도)'로 나눈 말이다. 작품이 공적인 장에 놓일 때 발생하는 거리, 그리고 그 거리를 어떻게 다루는가에 대한 태도가 전시의 핵심 개념이다. 여기서 말하는 거리는 단순한 물리적 간격이 아니다. 작품은 다양한 시선과 오해, 우연한 접속을 통과하며 의미가 고정되지 않은 채 분기한다. 전시는 이러한 분기가 지속될 수 있도록, 회화가 스스로 마련하는 거리와 경계의 작동에 주목한다.

김상소의 회화는 일상에서 포착한 파편적 장면들을 비스듬히 병치하는 방식으로 구성된다. 화면에는 의도적인 결락이 남고, 장면들은 하나의 서사로 봉합되기를 거부한다. 무엇이 어떻게 연결되는지는 끝내 설명되지 않는다. 대신 화면은 '연결될 수도 있음'의 상태로 열려 있으며, 의미는 관객 앞에서 머뭇거린다. 그의 회화는 설명보다 해석을 기다리는 화면에 가깝다.

디-스탠스 전시 전경. 사진 라흰갤러리

임윤묵은 '본 것'과 '와닿은 것' 사이의 미묘한 차이를 작업의 출발점으로 삼는다. 유사한 순간들이 짝지어 배치되며, 두 장면 사이의 '사이'가 드러난다. 밑칠을 하지 않은 리넨과 절제된 유화의 터치는 화면의 밀도를 낮추면서도, 의미가 성급히 결론에 도달하지 않도록 붙잡아 둔다. 그림은 하나의 의미로 닫히기보다, 간격 속에 머문다.

장승근의 회화는 주거와 작업 공간이 겹치는 생활 조건에서 비롯된다. 방향을 확신하지 못한 채 이어지는 그리기의 불확실성은 이 작업의 결함이 아니라 전제다. 두꺼운 붓질과 덧그리기, 허술하게 남은 윤곽들은 경계를 봉합하기보다 교란하며, 작품이 불러오는 오해와 오류를 감수하는 태도를 화면의 형식으로 드러낸다.

디-스탠스 전시 전경. 사진 라흰갤러리

라흰갤러리는 이번 전시를 통해 세 작가의 서로 다른 회화적 운용 방식을 '거리'라는 문제로 엮는다. 의미가 하나의 결론으로 고정되기보다, 관계의 긴장 속에서 계속 작동할 수 있는 조건을 회화가 어떻게 마련하는지를 묻는다. 회화는 여기서 완결된 메시지가 아니라, 관계가 지속되기 위한 장치로 제안된다.





AD

전시는 화요일부터 토요일까지 오전 11시부터 오후 6시까지 관람할 수 있으며, 일요일과 월요일은 휴관한다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>