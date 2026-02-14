구미시, 여성벤처기업인 창업지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여성기업 맞춤형 창업 시책 한자리 소개

현장 의견 수렴

성장 생태계 구축 박차

경북 구미시는 지난 12일 여성벤처인을 대상으로 구미시 종합비즈니스 지원센터에서 창업 지원시책 설명회를 열었다. 이번 설명회는 여성기업의 안정적인 창업과 지속적인 성장을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

여성벤처인을 대상으로 구미시 종합비즈니스 지원센터에서 창업 지원시책 설명회 중/김이환 기자

AD

행사에서는 ▲New Venture 창업지원 ▲TipTop 스타트업 육성사업 ▲스타트업 해외시장 개척 지원사업 ▲스타트업 필드 운영 사업 ▲청년창업 지원사업 ▲소상공인 로컬 팩 지원사업 등 구미시의 주요 창업 시책을 중심으로 정책 내용을 간결하게 소개했다. 참여자들은 단계별 지원 체계와 활용 방법을 한눈에 파악하며 실질적인 정보를 공유했다.

설명회와 함께 마련된 교류 시간에는 여성 벤처인들이 창업 아이템과 사업 방향을 놓고 자유롭게 의견을 나눴다. 현장에서는 여성벤처·여성창업 생태계 활성화를 위한 정책 방향과 개선 과제에 대한 다양한 제안이 이어졌으며, 시는 이를 향후 정책 보완에 반영할 계획이다.





AD

구미시는 앞으로도 구미전자정보기술원과 함께 설명회를 정기적으로 운영해 정책 홍보를 강화하고, 현장에서 수렴한 의견을 토대로 체감도 높은 창업지원 체계를 구축해 나갈 방침이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>