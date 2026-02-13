동의과학대 이슬기 교수, 대한심폐소생협회 ‘Best Faculty’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KALS 강사 양성·교육 질 관리



"응급의료 교육 표준화 기여"

동의과학대학교(총장 김영도) 응급구조과 이슬기 교수가 대한심폐소생협회(KACPR)가 주관한 2026년도 정기 총회에서 'Best Faculty' 상을 수상했다고 13일 전했다.

대한심폐소생협회의 'Best Faculty' 상은 의사, 응급구조사, 간호사 및 관련 학과 대학생을 대상으로 운영되는 한국형전문소생술(KALS) 과정에서 강사를 양성하고 교육센터를 평가·감독하는 'Faculty' 가운데 탁월한 활동을 펼친 전문가에게 수여되는 상이다.

이슬기 교수는 KALS Faculty로서 KALS 강사 과정(Instructor Course)에 참여해 교육 현장을 이끌 전문 강사를 양성해 왔다. 또한 전국 KALS Training Site의 운영 적절성을 평가하고 관리하는 질 관리(Quality Improvement) 업무를 수행하며 교육의 신뢰도와 전문성 제고에 기여해 왔다.

이번 수상은 협회의 표준화된 교육 모델을 현장에 효과적으로 적용하고, 교육기관 간 역량 격차를 줄이기 위한 평가 활동에 성실히 참여함으로써 응급의료 교육의 질적 향상에 기여한 공로를 인정받은 결과로 평가된다.

이슬기 교수는 "Faculty의 역할은 협회가 지향하는 표준화된 교육 가이드라인이 현장에서 왜곡 없이 전달되도록 지원하고, 질 높은 교육 환경을 유지하는 것"이라며 "동료 Faculty들과 협력해 의료진이 최상의 교육을 받을 수 있도록 돕고, 이를 통해 대한민국 응급의료 시스템이 더욱 견고해질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.





AD

동의과학대학교 응급구조과는 학생과 의료종사자를 대상으로 현장 중심 교육 프로그램을 지속 확대해 전문성과 실무 역량을 갖춘 응급의료 전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

동의과학대 이슬기 교수가 대한심폐소생협회 ‘Best Faculty’를 수상하고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>