AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 12일 양일간 1300여명에게 대접



BNK경남은행이 지역 어르신들과 온정을 나누고 따뜻한 지역 사회를 만들기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

BNK경남은행은 민족 대명절 설날을 앞두고 11일과 12일 양일간 'BNK경남은행과 함께하는 사랑의 떡국 봉사활동'을 실시했다.

BNK경남은행과 함께하는 사랑의 떡국 봉사활동.

AD

12일 김해시서부노인종합복지관에서 열린 사랑의 떡국 봉사활동에는 BNK경남은행 허종구 부행장ㆍ직원과 경상남도 박완수 도지사를 비롯해 경상남도의회 최학범 의장ㆍ도의원, 김해시 홍태용 시장, 복지관 관계자 및 자원봉사자 등이 참석했다.

참석 봉사자들은 복지관을 찾은 지역 어르신과 장애인 등 800여명에게 떡국을 배식하고 설맞이 덕담을 건넸다.

배식이 끝난 뒤에는 설거지와 대청소로 쾌적한 환경을 조성하며 사랑의 떡국 봉사활동을 마무리했다.

앞서 11일에는 BNK경남은행 김기범 상무와 직원, 경상남도여성단체협의회 차경애 명예회장, 경상남도여성가족재단 정연희 대표이사 그리고 바르게살기운동 봉사자들이 참석한 가운데 창원성산노인종합복지관에서 'BNK경남은행과 함께하는 사랑의 떡국 봉사활동'이 열렸다.

참석 봉사자들은 음식을 직접 조리한 데 이어 복지관을 찾은 500여명의 어르신들에게 떡국을 배식하며 사랑나눔을 실천했다.

BNK경남은행 허종구 부행장은 "사랑의 떡국 봉사활동을 통해 지역 어르신과 장애인들에게 따뜻한 마음과 정성을 잘 전달할 수 있었다. 지역 어르신들이 설날을 건강하고 행복하게 보냈으면 한다. 앞으로도 BNK경남은행은 진정성 있는 사랑나눔 사업과 활동을 꾸준히 실천해 희망찬 지역 사회를 만들어 가겠다"고 말했다.





AD

한편 BNK경남은행은 사랑의 떡국 봉사활동 실시와 별도로 복꾸러미 기탁, 백합나눔회성금 전달, BNK 설맞이 홈런데이 행사 실시 등을 통해 지역 취약계층과 온정을 나눴다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>