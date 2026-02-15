[주末머니]소중한 내 퇴직연금 잘 불리는 비법 4가지는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 퇴직연금 시장이 급속도로 커지면서 올해 500조원 시대를 맞이할 것으로 예상된다.

NH투자증권 100세시대연구소가 최근 공개한 퇴직연금 보고서에 따르면 최근 10년간 국내 퇴직연금 적립금은 매년 10%를 훌쩍 넘는 성장추세를 보였다.

작년 말 기준 퇴직연금 적립금은 495조원을 넘어섰고 올해부터는 500조원 시대를 열어 갈 것으로 예상된다. 이는 국민연금 기금 1473조원의 3분의1에 달하는 규모다. 퇴직연금이 국민연금 못지않은 핵심 노후자산의 역할을 할 수 있는 충분한 규모에 도달했다고 연구소는 평가했다.

국가데이터처의 퇴직연금 통계에 따르면 2024년 확정급여(DB)형 적립금은 9조1000억원, 확정기여(DC)형은 16조7000억원, 개인형퇴직연금(IRP)은 23조1000억원 각각 증가했다. 가입자가 직접 운용하는 IRP의 증가 폭이 가장 두드러졌고 다음으로 역시 근로자가 운용하는 DC형이 많이 증가했다.

연구소는 국가데이터처 통계를 바탕으로 직장인을 위한 퇴직연금 관리전략 4가지를 제안했다.

우선 DB형보다 DC형 중심의 관리전략이 필요하다고 연구소는 강조했다. 임금상승률이 낮은 환경에서는 퇴직 시점 임금에 연동되는 DB형만으로 충분한 노후자산을 기대하기 어렵기 때문이다. 특히 장기근속과 임금상승을 전제로 설계된 DB형은 노동시장 유연화와 저성장 구조 속에서 한계를 드러내고 있다. 따라서 본인이 직접 운용할 수 있는 DC형과 IRP를 중심으로 전략을 재편할 필요가 있다는 지적이다.

두번째는 원리금보장 운용에서 실적배당형 중심으로 퇴직연금 전략을 전환해야 한다고 밝혔다. 실적배당형 상품 비중의 확대는 저금리 환경에서의 불가피한 선택이다. 장기운용이 전제되는 퇴직연금에서 낮은 수익률은 실질 가치 하락 위험을 키운다. 연령과 위험 감내 수준에 맞춰 실적배당형 상품을 포트폴리오의 중심에 두고, 안전자산은 금융시황에 따른 완충 역할로 활용할 필요가 있다.

세번째는 금융사 선택기준을 '안정성'보다 '운용역량'으로 바꿔야 한다. 퇴직 연금 시장에서 증권업권의 비중이 확대되는 이유는 실적배당형 상품 경쟁력과 운용 선택지가 풍부하기 때문이다. 단순 거래관계가 아닌 상품 다양성, 수수료 구조, 리밸런싱과 이전 편의성을 기준으로 금융사를 선택해야 한다.





마지막으로 중도 인출을 전제로 퇴직연금을 설계하지 말아야 한다는 지적이다. 주택구입 중심의 중도 인출 증가는 퇴직연금이 비상금처럼 인식되고 있음을 보여준다. 그러나 중도 인출은 복리 효과를 근본적으로 훼손한다. 퇴직연금과 별도로 비상 자금과 주거자금을 준비하고, 퇴직연금은 노후전용 자산으로 반드시 보호하는 구조적 분리가 필요하다고 연구소는 주장했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

