“보이지 않는 위협에 맞선 공조”… 양산시, 민·관·군·경·소방, 화생방 대응력 강화

김해양산대대 주관 혹한기 훈련 연계



대량사상자 관리·통합피해복구 훈련

경남 양산시는 지난 11일 김해양산대대 주관 혹한기 훈련의 일환으로 황산공원 일원에서 '화생방 미사일 피폭에 따른 대량사상자 관리와 통합피해복구 훈련'을 실시했다.

화생방 공격 대응 역량 강화 훈련. 양산시 제공

이번 훈련은 적의 양산ICD 화생방 미사일 공격이라는 극한의 상황을 가정해, 양산시청을 비롯해 김해양산대대, 양산소방서, 양산경찰서, 119특수대응단 등 유관기관 간의 유기적인 협조 체계를 점검하고 실전 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.

훈련은 국가기반시설 양산 ICD에 적의 화생방 미사일이 피폭된 시나리오로 시작됐다. 시청과 군·경·소방은 즉각적인 상황 전파와 함께 통합방위지원본부를 가동했으며, 이어지는 2단계 훈련으로 황산공원에서 ▲오염 제독 ▲대량사상자 분류·응급 처치 ▲긴급 이송 등 대규모 인명 피해 발생에 대비한 관리 훈련이 긴박하게 진행됐다.

특히 양산시는 상황 발생 직후 현장 지휘와 현장응급의료소 설치를 지원하고, 유관기관과의 통신 체계 유지·복구 인력·장비 투입 등 행정적 지원 역량을 집중하며 '통합피해복구' 절차에서 중추적인 역할을 수행했다.

훈련 현장을 찾은 나동연 시장은 훈련 전 과정을 참관하며 참여자들을 격려했다.





나 시장은 "최근 엄중한 안보 상황 속에서 시민생명과 직결되는 화생방 대응 능력은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "훈련을 통해 도출된 보완 사항을 매뉴얼에 즉각 반영해 어떤 재난 상황에서도 빈틈없는 양산시를 만들겠다"고 말했다.

훈련현장을 찾은 나동연 시장(오른쪽). 양산시 제공





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

