장동혁 "대통령-여야 회동, 최고위원들이 재고요청…재논의할 것"

장동혁 국민의힘 대표가 12일 이재명 대통령과 여야 대표 간 오찬 회동과 관련해 보이콧 가능성을 시사했다. 장 대표는 "여러 최고위원이 제게 (대통령·여야 대표 회동 참석 관련) 재고를 요청했다"면서 "당 지도부와 함께 다시 논의하고 (참석 여부를) 결정하겠다"고 말했다.

장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "오늘 오찬 회동에 가면 협치를 위해 (청와대가) 무슨 반찬을 내놓았고, 쌀에 무슨 잡곡을 섞었고 하는 내용으로 오늘 뉴스를 다 덮으려 할 것이다. 사법 시스템이 무너져 내리는 소리를 덮기 위해 여야 대표와 대통령이 악수하는 사진으로 그 모든 것을 덮으려 할 것"이라면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 당초 모두발언에서 대통령·여야 회동 수락 사실을 전하면서 "대통령에게 민심을 생생히 전달할 것"이라고 밝힌 바 있다. 하지만 최고위원들은 전날 국회 법제사법위원회에서 재판 소원법, 대법관 증원법 등을 여당이 강행처리 한 점 등을 문제 삼으면서 장 대표에게 재고를 요구했다.

연합뉴스

신동욱 최고위원은 "장 대표가 (청와대의) 연출극에 결코 들러리 서선 안 된다"고 했고, 김민수 최고위원은 "이런 막장 법안을 통과시킨 것을 유야무야 덮기 위해 오찬 회동을 잡은 것"이라며 "장 대표의 오천회담 불참을 간곡히 권유한다"고 했다.

최고위원들의 재고 요청이 이어지자 장 대표는 공개 회의 말미에 보이콧 가능성을 시사했다. 그는 "(회동 제안이 여당끼리) 부부싸움 하고 도리어 화해하자며 옆집 아저씨(국민의힘)를 불러놓는 꼴이라는 것을 충분히 알고 있음에도 오찬 회동에서 민생의 목소리를 전달해야겠다는 마음으로 회동에 응했다"면서 "그런데 그 이후 법사위에서 대한민국의 사법 시스템을 완전히 무너뜨리는 일이 또 한 번 벌어졌고, 행안위에선 야당 의견이 반영되지 않은 채 행정통합 특별법이 일방 통과됐다"고 지적했다.





장 대표는 "지난해 첫 회동 시 대통령은 여당 대표에게 더 많이 가진 쪽이 양보해야 협치가 가능하다고 했는데, 그다음 날 여당 대표는 내란 정당 해산을 십 여러 차례 입에 올렸다. 늘 이런 식"이라며 "어제 오찬 회동을 제안해 놓고 간밤에 사법 시스템을 무너뜨리는 법안을 유유히 아무렇지도 않게 통과시켰다"고 지적했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>