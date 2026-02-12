본문 바로가기
日 펫보험 1조 시장 키운 '창구정산'…韓은 마이브라운 '라이브청구'

문채석기자

입력2026.02.12 09:55

반려동물 치료비 부담 느는데…국내 펫보험 가입률 2%대
사후 청구→현장 지급 전환…마이브라운 '라이브청구' 주목

반려동물 전문 보험사 마이브라운은 일본 애니콤손해보험 비즈니스 모델을 참고해 지난해 7월 도입한 현장 지급 구조인 '라이브청구' 비중이 커지고 있다고 12일 밝혔다. 보험금 사후 청구 체계에서 현장 지급 체계로 반려동물보험(펫보험) 시장이 바뀌고 있다는 설명이다.


日 애니콤 "지갑 덜 열게 하는 창구정산"
보험업계에 따르면 국내 반려동물 양육 인구는 1500만여명, 최근 2년간 반려동물 치료비로 100만원 이상 지출한 가구가 전체의 26.2%에 달한다.


KB금융지주 경영연구소가 발표한 '2025 한국 반려동물 보고서'에 따르면, 2024년 말 기준 국내 반려가구는 591만 가구로 전체 가구의 26.7%다. 펫보험 가입률은 약 2%대에 불과하다. 반면 '펫보험 선진국'으로 꼽히는 일본은 시장 규모가 약 1조 3000억원(1408억엔)을 돌파했으며 가입률도 약 21.4%에 이른다.


전문가들은 두 나라의 격차를 가르는 핵심 요인으로 '보험금 정산 방식'을 꼽았다. 최근 일본 펫보험 시장을 1조원대 규모로 키운 비결인 '창구정산' 방식이 국내에서도 관심을 받는 이유다. 한국은 여전히 보험료 부담(50.6%)과 낮은 혜택 체감이 가입 장벽으로 작용하는 반면, 일본은 보험이 병원에서 바로 활용되는 생활 인프라로 정착했다는 분석이다.


일본 펫보험 업계 1위 애니콤손보는 2000년대 초 수의사 출신 코모리 노부아키 대표가 설립한 회사다. 애니콤은 병원에서 보험금을 사후 청구하는 방식 대신 진료 시 자기부담금(30~50%)만 결제하는 창구정산 구조를 도입했다. 애니콤이 발급한 동물 건강보험증을 제시하면 병원에서 곧바로 보험금이 반영되는 방식이다. 번거로운 서류 절차와 고액 치료비에 대한 초기 부담을 동시에 줄였다.


현재 애니콤 가입자의 약 87%가 창구정산 방식을 이용하고 있으며, 일본 전체 동물병원의 약 50%에 해당하는 6900여곳이 시스템을 활용 중이다. 보험을 '나중에 돌려받는 보상'이 아닌 병원에서 바로 체감하는 결제 경험으로 바꾼 것이다.


韓도 청구→지급 전환
국내 펫보험 시장에서도 변화의 조짐이 보인다. 국내 펫보험 정산 방식은 크게 세 단계로 구분된다. 초기에는 보호자가 진료비를 전액 결제한 뒤 서류를 제출해 보험금을 받는 '사후 청구' 방식이 일반적이었다.


이후 병원과 보험사가 연동돼 서류 제출 절차를 간소화한 '현장 청구' 방식이 나왔지만, 보호자의 진료비 선결제 부담과 병원의 행정 업무 처리 부담은 남아 있었다.


최근에는 병원에서 보험금이 즉시 반영돼 보호자가 본인부담금만 결제하는 '현장 지급' 방식으로 한 단계 더 진화하고 있다.


이 같은 흐름은 소비자 수요를 반영한 결과로 풀이된다. KB 보고서 조사 결과 반려인들이 펫보험 활성화를 위해 가장 필요하다고 꼽은 개선 과제는 '보상 청구 자동화 시스템 도입(12.1%)'이다. 업계에서는 결제 편의성이 향후 펫보험 시장 판도를 가를 핵심 경쟁력으로 자리잡을 것으로 본다.


이런 상황에서 지난해 7월 국내 최초 반려동물 전문 보험사로 출범한 마이브라운은 일본 애니콤 사례를 참고해 국내 실정에 맞춘 현장 지급 구조인 '라이브청구'를 도입했다.


애플리케이션에서 발급받은 QR코드를 병원에 내면 진료비 결제 시 보험금 청구와 지급이 동시에 이뤄진다. 보호자는 보험금이 제외된 금액만 결제하면 된다.


기존엔 100만원의 수술비가 발생할 경우 보호자가 전액을 먼저 결제해야 했지만 라이브청구를 이용하면 현장에서 보험금을 제외한 차액(예를 들어 30만원)만 결제하면 된다. 별도 서류 제출이 필요 없고, 소액 진료비는 물론 고액 수술이나 검사·치료비 발생 시에도 목돈 부담을 즉시 덜어줘 긍정적 반응을 얻고 있다.


병원 입장에서도 번거로운 보험금 청구서류 발급관련 업무를 줄이고, 편리한 보험금 정산 시스템을 통해 환자의 이용 편의성을 높일 수 있다는 장점이 있다.


마이브라운의 전체 보험금 지급 건수 중 라이브청구 비중은 지난해 10월 23%에서 11월 26%, 12월 27%로 매달 증가세를 보였다. 파트너 병원 수는 이날 기준 260곳을 돌파하며 전국으로 확대 중이다.


이용환 마이브라운 대표는 "일본 펫보험 시장이 1조원 규모로 성장할 수 있었던 건 병원 이용 편의성과 보험금 청구절차의 혁신이 뒷받침됐기 때문"이라며 "라이브청구를 통해 보험금을 제외한 나머지 진료비만 고객이 부담하는 새로운 결제 경험을 확산하는 방식으로 펫보험 시장 성장을 주도할 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
