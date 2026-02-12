9월부터 퇴직연금으로 개인투자용 국채 살 수 있다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"안정적 투자 기회 늘리고 노후 자산 형성"

앞으로 개인도 퇴직연금 계좌를 통해 개인투자용 국채에 직접 투자할 수 있게 된다.

연합뉴스

AD

재정경제부는 오는 9월부터 개인들이 보유한 퇴직연금 계좌(DC형, 개인형 IRP)에서 개인투자용 국채 10년물과 20년물을 투자할 수 있도록 제도를 도입한다고 12일 밝혔다.

이를 위해 연금형 개인투자용 국채 추진협의체를 구성해 안정적 국채 판매를 위한 시스템 개발·운영, 투자자 및 금융기관 애로사항 등을 점검했다.

판매 기관은 KB, NH투자, 미래에셋, 삼성, 신영, 키움, 한국투자 등 증권사와 농협, 신한 등 은행이다. 참여 금융기관들은 한국예탁결제원과 함께 개인투자용 국채 청약, 배정, 상환 등 거래시스템을 구축할 예정이다.

재정경제부는 "투자중개업 인가를 보유한 퇴직연금사업자 중에 개인투자용 국채 판매를 우선 준비할 수 있는 금융기관이 참여하기로 했다"면서 "앞으로도 금융기관들의 적극적인 참여 확대가 기대된다"고 했다.

정부는 지난해 12월 초 개인투자용 국채 확대의 일환으로 연금형 개인투자용 국채 도입을 발표한 바 있다. 이는 투자자들에게 안정적인 투자상품 선택의 기회를 확대하는 한편, 국민들에게 노후자산 형성을 지원하는 의미가 있다.





AD

재정경제부는 "개인의 국채 투자가 더욱 활성화될 수 있도록 개인투자용 국채 제도를 지속 발전·확대해 나갈 예정"이라고 했다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>