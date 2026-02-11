李대통령, 12일 정청래·장동혁과 오찬 회동…"초당적 협력 방안 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 대통령 비서실장 브리핑

"의제 제한 없이, 국정 전반 의견 교환 예정"

민주당 추천 2차 특검 논란에 "李대통령 격노한 적 없다" 일축

민주당·조국혁신당 합당 무산에 "양당이 결정해야 할 사안"

이재명 대통령이 12일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬 회동을 한다. 이 자리에서 미국과 관세·안보 협상 문제를 포함해 원·달러 환율, 행정통합 등 의제가 고루 논의될 전망이다. 여기에 야당이 줄곧 요구해 온 대장동 항소 포기를 비롯해 민주당·통일교 게이트, 민주당 공천뇌물 등 '3대 특별검사' 도입 등도 다뤄질지도 관심이다.

연합뉴스

AD

강훈식 대통령 비서실장은 11일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 내일 청와대에서 여야 당 대표를 초청해 오찬을 겸한 회동을 한다"며 "이번 회동은 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리"라고 설명했다.

이어 강 실장은 "의제 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 허심탄회한 의견 교환을 할 예정"이라며 "이 대통령은 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어가기 위해 여당과 제1야당의 책임 있는 협력을 당부할 것으로 예상한다"고 말했다.

그러면서 "새해를 맞아 소통과 협력을 통해 국민께 희망을 드리는 출발점이 되기를 기대한다"며 "청와대는 앞으로도 여야 지도부와 지속적인 소통을 통해 통합과 신뢰를 바탕으로 대한민국 대도약의 길을 국민과 함께 열어가겠다"고 덧붙였다.

아울러 민주당이 2차 종합특검으로 추천한 전준철 변호사에 대해 이 대통령이 격노했다는 보도에 대해서는 "일부 보도가 나와 저희도 당황스럽다"며 "격노를 잘하는 스타일도 아니고 격노한 적 없다"고 답변했다.

이와 관련 2차 특검을 추천한 이성윤 의원에 청와대 민정비서관이 두 차례 부정적 의견을 전달했다는 보도와 관련해서는 "대통령 인사 사안의 특성상 사실관계를 조목조목 말하기는 쉽지 않다"며 "통상 추천 인사를 통보받고 모든 절차를 진행한 이후 말씀드리고 있다"고 설명했다.

또한 민주당과 조국혁신당 합당이 무산된 점에 대해 강 실장은 "양당이 결정을 해야 할 사안이고 청와대는 그 논의에 대해 별도 입장을 가지고 있지 않다"고 설명했다. 그러면서도 "통합에 대해 이 대통령의 오랜 지론이 있다. 지론은 오래됐고 참모들은 다 알고 있었다"고 말했다.





AD

그러면서 민주당 등 국회에서 청와대의 뜻을 서로 언급했던 점에 대해서는 "이 대통령과 참모진은 경제살리기·민생살리기·외교를 비롯해 이 대통령이 매일 말하는 부동산 문제와 주식시장 문제 감당하기 버겁다"며 "청와대와 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해주실 것을 이 자리를 빌려 정중히 요청드린다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>