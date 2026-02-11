'조화 대신 생화'… 양산시, 설 명절 성묘길, 생화와 함께 친환경 추모 문화 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공원묘원 생화 무료나눔 행사 진행

플라스틱 조화와 과도한 제례 문화가 남긴 흔적을 덜어내기 위해 양산시가 나섰다.

경남 양산시는 지난 추석 명절에 이어 올 설 명절에도 친환경 추모 문화 확산을 위해 공원묘원 내 조화 사용을 줄이고 생화 사용을 장려하기 위해 16일, 17일 양일간 생화 무료 나눔 행사를 진행할 예정이다.

지난해 추석 공원묘원 생화무료나눔. 양산시 제공

플라스틱 조화는 장기간 방치되면 풍화돼 미세플라스틱이 생성되고 대기와 토양을 오염시킬 뿐 아니라 쓰레기 발생량도 늘어나 환경에 해를 끼치며 2020년 기준 경남도 내 공원묘지에서 약 177t의 플라스틱 조화가 발생했다.

생화 무료 나눔 행사의 생화는 경남도와 공원묘원 조화 사용 근절 협약을 체결한 한국화훼자조금협의회에서 제공하고 경남도와 양산시, 석계공원묘원이 함께 16일, 17일 양일간 오전 9시부터 생화 소진 시까지 석계공원묘원에서 성묘객들을 대상으로 이틀 동안 생화 총 1500다발을 무료로 나눠 줄 계획이며 시 홈페이지, SNS, 전광판 등 다양한 매체를 통해 홍보 활동할 예정이다.





양산시 관계자는 "조화 대신 생화를 활용하는 것은 단순히 성묘 문화를 바꾸는 것이 아니라, 깨끗한 환경을 지키기 위한 생활 속 작은 실천이자 중요한 선택"이라며 "앞으로도 양산시는 시민들과 함께 쾌적한 생활환경 조성을 위해 지속적으로 다양한 노력을 이어가겠다"고 전했다.





