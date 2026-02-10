양산시, 설 연휴 고강도 가축전염병 방역대책 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창녕 ASF 발생 관련 통제초소 추가 운영 등 긴급대응 철저

경남 양산시는 설 연휴 기간 고병원성 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축전염병 전파 차단을 위해 고강도 방역 대책을 추진한다.

지난 4일 창녕 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생한 데 이어, 7일에는 거창 종오리 농장에서 고병원성 AI가 확인됐으며, 지난 1월 인천 강화에서 발생한 구제역 방역 상황도 지속되는 등 가축전염병 유입 위험이 큰 상황이다.

이에 시는 '설 연휴 가축전염병 발생 예방 대책'을 수립했으며, 지난해 10월 설치한 '양산시 AI·ASF 방역대책본부'와 구제역 방역 대책 상황실을 설 연휴 기간에도 비상대응 체계를 유지할 예정이다.

2026년 설연휴 가축방역. 양산시 제공

AD

또 시는 관내 가금·양돈농가의 자율방역 수준을 높이기 위해 대한한돈협회 양산시지부와 대한산란계협회 양산 김해지부와 협력해 발생 상황과 방역 조치를 전파하고, 양산시 축산종합방역소를 통해 소독·방역 약품을 긴급 배부하고 있다.

아울러 창녕 ASF 발생 역학 관련 농장(시설)에 대해 정밀검사를 실시했으며, 9일부터는 기운영 중인 거점 소독시설(양산시 축산종합방역소)과 이동통제초소(상·하북면 2개소)에 더해 원동면 화제리에 이동통제초소를 추가 설치·운영하는 등 출입 통제와 소독을 강화하고 있다.

이와 함께 양산기장축협과 협력해 축산농가와 시설, 철새도래지 등 취약지역에 대한 집중 소독을 실시하는 한편, 축산 관계자와 일반 시민을 대상으로 현수막, 문자메시지(SMS), 마을방송, 누리소통망(SNS) 등을 통해 방역 조치 사항을 적극 홍보하고 있다.

주요 홍보 내용은 ▲연휴 전후 일제소독(2.12∼13, 2.19∼20) ▲축산 관련 모임·행사 금지 ▲가축전염병 의심축 신고 철저 ▲귀성객 등 축산농가와 철새도래지 방문 자제 ▲가축전염병 발생국 여행 자제·불법 축산물 반입금지 등이다.





AD

시 관계자는 "최근 도내에서 아프리카돼지열병과 조류인플루엔자가 동시에 발생하는 엄중한 상황"이라며 "축산농가 피해를 최소화하고 안전한 축산물 생산과 가격 안정화를 위해 시민과 축산 관계자 모두의 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>