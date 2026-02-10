크릿벤처스, 딥테크 스타트업 '얼리'·'노아스팜' 시드 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처캐피탈 크릿벤처스는 디지털 헬스케어 기업 '얼리'와 인공지능(AI) 푸드테크 기업 '노아스팜' 등 딥테크 스타트업 2곳에 시드 투자를 했다고 10일 밝혔다.

AD

'얼리'는 가정에서 암·신장·심장·당뇨병 등 4대 만성 질환을 조기 진단하는 소변 검사 기반 자가 진단 기기 개발사로 영국 런던에 본사를 두고 있다. 기존 시험지 방식 대신 전기화학 센싱 기술을 탑재해 분석 정확도가 높고, 전용 앱으로 간편한 건강 상태 모니터링이 가능하다.

공동 창업자이자 세계적인 디자이너인 '토마스 헤더윅'이 제품 설계와 기기 디자인에 참여해 이용자 친화적인 인터페이스를 구현했다.

'노아스팜'은 식품의 맛과 향을 결정하는 향미인자를 발굴 및 설계하는 푸드테크 스타트업이다. 자체 개발한 AI 모델 'N-Palette1'을 기반으로 수억개에 달하는 분자 조합에서 실험 없이 후보군을 선별하고 조합식을 생성한다. 이로써 새로운 향미인자 개발에 들어가는 시간과 비용을 절감한다.

노아스팜에서 개발한 블루베리, 알프스 백도, 포도 등의 향미인자는 전자혀 테스트, 평가 등에서 실제 맛과 80% 유사하다는 결과를 도출했으며, 특허 출원도 진행 중이다. 이 밖에도 바닐라, 사프란, 커피 등 식음료 산업에서 유망한 신규 향미 인자도 개발할 계획이다.

크릿벤처스는 딥테크 분야에 본격적인 투자에 나서고 있다. AI 반도체 설계 기업 '퓨리오사AI', 모듈형 로봇 자동화 플랫폼 개발사 '위드포인츠' 등 유망한 딥테크 스타트업을 포트폴리오사로 확보했다.





AD

송재준 크릿벤처스 대표는 "크릿벤처스는 독자적으로 구축한 기술력으로 기존 산업의 패러다임을 바꿀 수 있는 딥테크 스타트업에 대한 투자를 적극 진행하고 있다"며 "크릿벤처스가 보유한 해외 네트워크를 통해 포트폴리오사의 글로벌 진출도 지원할 것"이라고 했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>