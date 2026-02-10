라이나생명, 기존 고객 혜택 강화한 '바로담는간편건강보험' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라이나생명이 혜택을 강화한 종합건강보험인 '(무)바로담는간편건강보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.

AD

바로담는간편건강보험은 기존 건강보험과 유사한 보장 구조를 유지하면서 라이나생명과 함께 해온 고객들에게 실질적인 혜택을 돌려주기 위한 상품이다. 진단, 입원, 수술, 치료까지 다양한 구성으로 고객의 건강 니즈를 폭넓게 담았다.

가입 후 1년간 보험료 5% 할인 혜택으로 보험료 부담을 낮췄으며 특히 1종 바로보장형으로 가입할 시 가입 첫날부터 100% 보장이 개시돼 면책기간이나 감액기간 없이 즉시 보장받을 수 있도록 했다.

다양한 특약을 통해 암, 뇌혈관질환, 심장질환 등 주요 질병에 대한 진단과 치료는 물론, 입원과 수술까지 체계적으로 구성해 실질적인 보장 완성도를 높였다. 간병과 입원비 보장 역시 고객이 자신의 상황에 맞춰 특약으로 보장을 보완할 수 있도록 했다.

라이나생명은 이번 상품을 통해 신규 고객 유치에 앞서, 기존 고객과의 신뢰 관계를 한층 강화하고 장기적인 동반자로서의 가치를 높이겠다는 계획이다.





AD

도기철 라이나생명 고객솔루션본부 이사는 "이번 상품은 기존 고객에 대한 감사와 배려의 마음을 담아 혜택과 보장 구조를 세심하게 설계한 상품"이라며 "라이나생명은 앞으로도 고객의 입장에서 한 번 더 고민하는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>