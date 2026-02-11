본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[실전재테크]고물가 여파에 설 장바구니 부담 완화 나선 카드사들

이승형기자

입력2026.02.11 06:30

시계아이콘02분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

주요 성수품 가격 평년 웃돌아
대형마트·SSM·온라인몰 등에서 할인
청구할인·포인트·무이자 할부 등 혜택 풍성

고물가 기조 속에서 주요 농축산물 및 성수품 가격이 평년 대비 높은 수준을 보이며 설 명절을 앞둔 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있다. 이에 카드업계가 명절 소비 수요를 겨냥해 대형마트·온라인을 포함한 다양한 유통 채널에서 할인·상품권 증정 등 각종 혜택을 내놓고 있다.


[실전재테크]고물가 여파에 설 장바구니 부담 완화 나선 카드사들 지난 9일 광주 북구 말바우시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스
AD

11일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난 6일 기준 배추 한 포기 소매 가격은 4634원으로 평년 대비 32.36%, 무 가격은 한 개에 1988원으로 5.24% 올랐다. 평년 가격은 2021년부터 지난해까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균치다. 지난해 작황 부진으로 급등했던 배추·무 가격이 평년과 비교해 높은 수준을 유지하고 있다.


이밖에 차례상 필수 품목인 사과(후지·상품)는 10개에 2만7636원으로 평년 대비 2.11% 올랐다. 축산물 중 돼지고기 삼겹살은 100ｇ당 2648원으로 평년 대비 10.9% 상승했다. 닭고기는 1kg에 5898원으로 2.8%, 계란은 10구에 3909원으로 10.5% 올랐다.


카드업계, 명절 대목 앞두고 카드 혜택 확대
[실전재테크]고물가 여파에 설 장바구니 부담 완화 나선 카드사들

설 명절을 앞두고 주요 성수품 가격이 평년보다 높은 수준을 유지하면서 소비자들의 체감 물가 부담이 커지고 있다. 이에 카드사들은 명절 소비가 집중되는 시기를 맞아 온·오프라인에서 할인·상품권 제공 등 판촉을 강화하고 있다.


삼성카드는 농협하나로마트·이마트·트레이더스·홈플러스 등 대형마트에서 설 선물 세트 구매 시 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 롯데마트에서는 최대 30%까지 할인된다. 또 이용 금액에 따라 롯데마트·이마트·트레이더스에서 최대 50만원, 농협하나로마트에서 최대 250만원 상당의 상품권이 제공되며, 홈플러스에서는 최대 250만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 업종별 무이자 할부도 이용 금액에 따라 최대 10개월까지 제공된다.


신한카드는 직전 3개월 평균 신용카드 이용금액에 따라 최대 3만원의 청구 할인을 제공한다. 체크카드 이용고객에 대해선 멤버십 포인트를 지급하는 '세뱃돈 이벤트'도 선보인다. 체크카드를 한 차례 이상 사용한 고객 1만명을 추첨해 멤버십 포인트 1000점을 지급하고, 국내 가맹점에서 하루 10만원 이상 결제한 고객 중 매일 선착순 10명에게 3만포인트를 지급한다. 해외 가맹점 이용 실적 상위 100명에게는 5만 포인트가 지급된다.


하나카드는 농협하나로마트·롯데마트·이마트·홈플러스·GS더프레시 등 오프라인 매장에서 설 선물 세트 구매 시 최대 50% 즉시 할인 또는 구매 금액대별 상품권을 증정한다. 무신사·컬리·G마켓 등 온라인에서도 설 선물 세트 구매 시 최대 15% 할인을 제공한다. 특히 LG전자 온라인몰에서 50만원 이상 결제 시 7% 청구할인, 한샘 온라인몰에서 결제 금액에 따라 최대 10만원 즉시 할인을 제공해 가전·가구 구매 고객을 대상으로 추가 혜택을 내놨다.


BC카드는 현대백화점·현대아울렛·커넥트현대에서 결제금액에 따라 최대 2만원 상당의 상품권을 제공한다. 또 소비자들은 이마트·이마트에브리데이·홈플러스에서 선물 세트와 과일, 정육, 가전제품 등을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 특히 이마트에서 구매 금액대별로 최대 50만원 상당의 상품권 증정 행사가 진행된다. 이와 함께 GS더프레시·롯데슈퍼 등 기업형슈퍼마켓(SSM)에서는 구매 금액의 10%를 모바일상품권으로 돌려주거나 행사상품 대상 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.


KB국민카드는 롯데백화점에서 30만원 이상 설 선물 세트 구매 시 2만원, 60만원 이상 구매 시 4만원 상당의 모바일상품권을 증정한다. 현대백화점에서도 20만원 이상 구매 시 1만원, 40만원 이상 구매 시 2만원 상당의 상품권 또는 멤버십 포인트를 증정한다. G마켓·옥션 등 온라인 채널에서는 설맞이 행사 상품을 대상으로 최대 10%, 컬리에서도 최대 15% 할인 행사를 진행한다.


NH농협카드는 하나로마트에서 할인 행사를 진행한다. 주요 농축산물 및 가격 민감도가 높은 설 성수품에서 최대 65%까지 할인받을 수 있다. NH싱씽몰(농협몰)에서 설 선물 세트와 가공·생활용품에 대해 최대 20% 할인이 제공된다. 아울러 NH오일 주유소에서 NH페이를 통해 3만원 이상 결제 시 5% 할인을 제공한다. 이달 중 1회 참여 가능하며, 이벤트 대상 주유소에는 포스터·QR코드 등이 안내된다.


최근 카드업계가 조달비용 상승 및 수익성 압박 등 영업 여건이 악화하는 상황에서 설 연휴 소비 확대를 위한 판촉 활동에 나선 것은 명절 소비를 통해 카드 이용액을 끌어 올리기 위한 전략으로 풀이된다. 설·추석 등 명절 기간에는 결제 단가가 높은 선물 세트와 제수용품 구매가 집중돼 신용판매 규모가 일시적으로 증가하는 경향이 있다. 명절 수요를 선점할 경우 카드사 입장에서는 고액 결제를 단기간에 확보할 수 있는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "명절 기간 소비자들이 경제적 부담을 덜 수 있도록 다양한 혜택이 나오고 있다"며 "특히 카드사들이 선물 세트와 생활필수품을 중심으로 할인·상품권·무이자 할부 등 구매 과정에서 실제 체감할 수 있는 혜택을 늘리는 데 초점을 맞추는 모습"이라고 말했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기