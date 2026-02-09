인천항 스마트 공동물류센터 개장…AI·로봇 기반 물류 자동화 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작업시간·오류율 20% 감소 기대

중소 화주 물류비 절감·운영비 20% 이상 절감 전망

스마트 공동물류센터 자동화 장비 시설. 해양수산부.

해양수산부와 인천항만공사는 오는 10일 인천 송도국제도시 아암물류2단지에 조성된 '인천항 스마트 공동물류센터' 개장식을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.

해수부에 따르면 인천 남항 항만배후단지에 들어선 스마트 공동물류센터는 지상 3층, 연면적 1만9085㎡ 규모로 건립됐으며 총 사업비 382억원이 투입됐다. 이 가운데 109억원은 국비로 지원됐다.

해당 물류센터는 스마트 로봇과 사물인터넷(IoT) 센서 등을 활용해 화물 입·출고와 보관 자동화 기능을 구현했다. 인공지능(AI) 기반 빅데이터 분석 시스템을 통해 실시간 재고 관리와 고객 수요 예측도 가능하다. 이를 통해 기존 물류센터 대비 작업 시간과 화물 처리 오류율은 10~20% 감소하고, 생산성과 공간 활용도는 최대 30%까지 향상될 것으로 전망된다. 운영 비용 역시 20% 이상 절감 효과가 기대된다.

정부와 공공기관이 물류센터를 직접 건립해 공급하는 방식은 초기 투자비와 자금 조달 부담이 큰 중소 물류기업의 진입 장벽을 낮추는 효과도 있다. 전체 처리 물량의 50% 이상을 중소기업 화물로 배정해 중소 수출입 화주의 물류비 부담 완화에도 기여할 것으로 보인다.





김혜정 해수부 해운물류국장은 "스마트 공동물류센터가 지역 경제 활성화와 함께 스마트 물류 산업의 전환점을 여는 핵심 시설로 자리매김하길 기대한다"며 "인천항이 국제 경쟁력을 갖춘 스마트 물류 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

