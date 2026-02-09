"40대도 전세사기 대비"…카카오페이손보, 전월세보험 데이터 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오페이손해보험이 전월세보험 출시 1주년을 맞아 가입자 데이터를 9일 공개했다. 지난 1년간의 데이터를 분석한 결과 전세사기 등 주거 불안정에 대비하려는 수요가 2030 청년층을 넘어 40대까지 폭넓게 확산된 것으로 나타났다.

연령대별 데이터에 따르면 30대가 전체 가입자의 47%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 20대(18%)를 포함한 2030 세대 가입자가 전체의 65%로 집계됐다. 특히 40대 가입 비중도 25%에 달해 전세사기 이슈가 연령과 무관하게 임차인 전체의 실질적인 위협으로 인식되고 있음을 시사한다.

가입 지역은 서울(35%), 경기(31%), 인천(13%) 등 수도권 비중이 전체의 79%를 차지했다. 이는 국토교통부가 발표한 전세사기 피해자 발생 지역 분포와 유사한 흐름으로, 실제 피해 사례가 집중됐던 지역을 중심으로 보험을 통한 사전 대비 수요가 이어진 것으로 분석된다.

보증금 규모별로는 2~3억 원 구간이 34%로 가장 많았으며, 보증금 3억원 이하 계약자가 전체의 71%를 차지해 서민 주거층의 가입이 두드러졌다. 특히 전체 가입자의 84%가 보증금 전액을 보장하는 '든든형' 상품을 선택해, 소액의 보험료 차이보다 보증금을 전액 지키겠다는 '확실한 안전망'에 대한 선호도가 반영된 결과다.

카카오페이손해보험의 전월세보험은 기존 전세반환보증이 보호하지 못하는 사각지대를 정밀하게 보완하며 주목을 받고 있다. 이 상품은 전세와 월세 계약자 모두 가입할 수 있고 △가짜 집주인과의 계약 △이중계약 △전입신고 당일 근저당 설정 △위조된 등기부등본 △공모 중개사의 서류 위조 등에 대해 최소 1000만원에서 최대 10억원까지 보장하며 전세사기 사각지대를 실질적으로 보완할 수 있다.

계약금만을 보장하는 '알뜰형'과 계약금과 잔금 등 보증금 전액을 보장하는 '든든형' 중 선택할 수 있으며 보험료는 보장 금액에 따라 달라진다. 예를 들어 계약금 3000만원을 보장받는 알뜰형의 보험료는 4만1300원, 보증금 1억원을 보장받는 든든형의 보험료는 14만7700원으로 가입 시 한 번만 납부하면 된다. 지난해 8월부터는 '당근', '피터팬의 좋은방 구하기' 등 온라인 플랫폼을 통한 부동산 직거래 계약도 가입할 수 있는 '직거래전월세보험'도 출시했다.





카카오페이손해보험은 "전세사기 이슈가 장기간 이어지면서 주거 계약 과정에서 세입자들이 느끼는 불안이 여전히 크다"면서 "사용자들이 계약 단계부터 계약 종료 시까지 전 과정에서 안심할 수 있도록, 보험을 통한 실질적인 안전망을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.





