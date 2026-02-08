직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

직장인 남녀 데이팅 성향 분석

이상형과 실제 만남 기준 괴리

외모·경제력 여전히 핵심 변수

직장인 남녀가 데이트 상대를 떠올릴 때는 '대화'를 가장 중요한 요소로 꼽으면서도, 실제 만남으로 이어지는 기준에서는 외모와 경제적 조건을 여전히 중시하는 경향이 확인됐다. 겉으로 드러난 이상형과 현실적인 선택 사이의 간극이 뚜렷하다는 분석이다.

8일 직장인 커뮤니티 기반 데이팅 앱 '블릿(Bleet)'이 2025년 한 해 동안 이용자들이 설정한 선호 조건 66만7000여 건을 분석한 결과, 남성과 여성 모두 이상형 1순위로 '대화가 잘 통하는 사람'을 선택한 것으로 나타났다.

직장인들은 이상형으론 대화를 꼽지만, 실제 선택에선 외모와 경제력 중시하는 경향이 확인됐다.

남성 이용자의 경우 '말을 예쁘게 하는 사람'이 두 번째로 많이 선택됐고, 이어 '티키타카가 잘 되는', '긍정적인', '표현을 잘하는' 요소가 상위권을 차지했다. 여성 이용자 역시 '다정한'을 2위로 꼽았으며 '티키타카가 잘 되는', '말을 예쁘게 하는', '표현을 잘하는' 항목이 뒤를 이었다.

이상형 키워드를 종합하면 성별과 관계없이 '소통'과 '대화 능력'이 핵심 가치로 자리 잡고 있다는 점이 두드러진다.

데이트 방식에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 남녀 모두 가장 선호하는 데이트 유형으로 '함께 여행하기'를 선택했다. 이는 짧은 만남보다는 비교적 긴 시간을 함께 보내며 자연스럽게 대화를 나눌 수 있는 관계를 선호하는 성향으로 해석된다.

다만 실제 만남 성사에 필요한 조건을 살펴보면 분위기는 달라진다. 대화 중심의 이상형과 달리, 외적인 요소와 경제적 여건이 중요한 기준으로 작용하는 모습이 확인됐다.

남성 이용자들이 가장 많이 설정한 외적 조건은 '볼륨 있는 체형'으로, 전체 선택의 10%를 차지해 단일 항목 중 가장 높은 비중을 보였다. 이어 '최상위 인기', '관심사가 비슷한', '같은 종교' 순으로 나타났다.

여성 이용자들의 경우 경제력과 외모에 대한 선호가 보다 뚜렷했다. '공기업·대기업·IT기업' 등 기업 유형을 조건으로 설정한 비율이 15%로 가장 높았고, 금융·의료 등 전문성이 포함된 '직종'이 2위, '키 180㎝ 이상'이 3위를 기록했다. '최상위 인기'와 '경제적 여유' 역시 주요 기준으로 꼽혔다.

특히 여성 이용자들 사이에서는 일정 키 기준을 충족하지 못할 경우 대화가 잘 통하더라도 관계가 지속적으로 발전하기 어려운 사례도 확인됐다. 저축 성향, 부모 부양 여부, 스킨십 속도, 직업 선택 기준 등 만남 조건을 세분화하는 초개인화 경향도 두드러졌다.

이를 두고 업계에서는 직장인들이 이상형으로는 가치관과 소통을 강조하지만, 실제 선택 단계에서는 외모와 경제력이 배제되지 않는 '이중적 선택 구조'가 여전히 작동하고 있다는 해석을 내놓고 있다.

블릿 측은 "사용자들은 데이팅 앱 활용 시 너무 많은 선택지에 피로감을 호소하고 있다"며 "이제는 가치관, 취미와 같은 삶의 방식을 공유할 수 있는 상대를 찾고 있다"고 말했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

