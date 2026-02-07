대형마트 찾은 송미령 "다음주부터 농축산물 할인지원 효과 더욱 체감할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수급상황 점검·현장 관계자 격려

송미령 농림축산식품부 장관이 설 명절을 앞두고 7일 대형마트와 산지유통센터(APC)를 찾아 설 성수품 공급 및 유통 현장을 점검했다.

주요 성수품 중 하나인 사과 선별·출하 현장을 찾은 송미령 장관은 "설이 열흘 앞으로 다가와 성수품 공급 막바지로 매우 중요한 시기에 주말까지 수급안정을 위해 노력하고 계신 여러 관계자들의 노고에 감사를 전한다"며 "마지막까지 성수품 공급이 원활하게 이뤄질 수 있도록 관리해 달라"고 당부했다.

농식품부는 계약재배와 지정출하 물량 방출을 통해 설 성수기 동안 사과 공급물량을 평시 대비 7.5배 확대(2만6500t)하고 있고, 선물용 사과(대과) 대체수요 지원을 위해 사과·배 중소과 및 대체 과일(샤인머스캣·만감류) 선물세트 할인지원 물량을 대폭 확대(2025년 10만개→2026년 20만개)해 공급 중이다.

이어 천안 소재 이마트 천안점을 찾은 송 장관은 설 성수품 등 농축산물 수급 동향을 살펴보고 할인지원 사업 현장을 점검했다.

농식품부는 설 명절을 맞이해 소비자의 장바구니 물가 부담을 경감하기 위해 농협·자조금단체 등 생산자단체와 함께 역대 최대 규모의 할인 지원을 추진하고 있다. 566억원의 예산을 투입해 설 성수기인 1월29일부터 2월16일까지 대형마트와 중소형마트, 친환경매장, 로컬푸드직매장, 온라인몰, 전통시장 등에서 설 성수품과 대체 소비 품목 등을 대상으로 구매금액의 최대 40% 할인을 지원하고 있다.

특히 오는 10부터 14까지에는 전국 200개 전통시장에서 국산 농축산물을 구매한 소비자들에게 구매 금액의 최대 30%(1인당 2만원 한도)를 온누리상품권으로 환급해주는 행사도 별도 추진한다. 소비자의 대기 시간을 줄이기 위해 모바일을 활용한 알림서비스를 시범 운영할 계획이다.





송 장관은 "설 연휴가 가까워지면 할인지원 대상 품목도 늘어나 소비자들이 정부 지원 효과를 더욱 체감할 수 있도록 유통업체에서도 자체 할인 등 소비자 물가 부담 완화에 적극적으로 협조해 달라"며 "농식품부는 유통공사, 농업관측센터와 주요 품목별 산지·유통업체 재고 동향을 면밀히 점검하고 국민 장바구니 부담을 최소화하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

