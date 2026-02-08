본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[Why&Next]'적자 기업' 인수한 CJ프레시웨이…노림수는?

임혜선기자

입력2026.02.08 08:53

시계아이콘02분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전화·팩스 대신 모바일 발주
CJ프레시웨이, 온라인 전환에 베팅

CJ프레시웨이가 외식 사업자용 식자재 오픈마켓 플랫폼을 운영하는 푸드테크 기업을 품었다. 급식과 식자재 유통 시장의 경쟁 축이 물류 규모와 가격 중심에서 디지털 역량 중심으로 이동하고 있다는 판단에서다. 발주·정산·운영 관리 전반을 플랫폼으로 통합하는 능력이 향후 시장 경쟁력을 좌우할 요소로 떠오르고 있다.


[Why&Next]'적자 기업' 인수한 CJ프레시웨이…노림수는? CJ프레시웨이 양산 물류센터. CJ프레시웨이 제공.
AD

왜 마켓보로인가

2016년 설립된 마켓보로는 외식업체를 대상으로 모바일 기반 식자재 발주, 매입·매출 관리, 운영 데이터 분석 서비스를 제공하는 푸드테크 기업이다. 외식업 식자재 오픈마켓 '식봄'과 기업 간 거래(B2B) 식자재 유통 서비스형 소프트웨어(SaaS) '마켓봄'을 운영하고 있다. 외식 점주들은 스마트폰이나 태블릿으로 식자재를 주문하고 매장 운영 현황을 실시간으로 관리할 수 있다.


전화와 팩스에 의존하던 기존 발주 방식과 달리 효율성이 높고 인력 부담이 적다는 점에서 이용자가 빠르게 늘었다. 마켓보로의 누적 거래액은 2025년 12월 기준 12조6800억원에 달한다. 누적 투자 유치 금액은 약 600억원이다. 업계에서는 외식·급식 시장의 디지털 전환 흐름을 선점하며 국내 B2B 식자재 커머스 분야에서 입지를 굳히고 있다는 평가가 나온다.


CJ프레시웨이의 투자는 단계적으로 이뤄졌다. 회사는 2022년 6월 마켓보로 지분 27.48%를 약 403억원에 인수하며 첫 투자를 단행했다. 당시 취득 목적은 '시장 경쟁력 강화'였다. 식자재 유통의 온라인 전환 가능성을 염두에 둔 전략적 판단으로 해석됐다. 이번에는 경영권 확보에 나섰다. CJ프레시웨이는 5일 마켓보로 주식 1657주를 약 403억원에 추가 취득했다고 공시했다. 이로써 기존 보유분을 포함해 총 3314주를 확보했고, 지분율은 55%로 과반을 넘겼다. CJ프레시웨이가 마켓보로를 총 806억원에 인수한 셈이다. 이번 취득 금액은 2024년 말 기준 자기자본의 9.7%에 해당한다.


CJ프레시웨이가 주목한 것은 '데이터'다. 플랫폼을 통해 축적되는 발주 내역과 소비 패턴, 매장 운영 정보는 수요 예측과 원가 관리, 물류 효율화로 이어진다. 단순 유통을 넘어 데이터 기반 사업 구조로 전환할 수 있는 토대라는 판단이다. 단순 제휴가 아닌 지분 인수를 택한 것도 디지털 역량을 외부에 맡기지 않고 내부 경쟁력으로 흡수하겠다는 의도로 풀이된다.


마켓보로의 외형은 빠르게 성장하고 있다. 2024년 매출은 261억원으로 전년(147억원) 대비 77% 증가했다. 상품 거래 확대와 함께 수수료 매출이 늘어난 영향이다. 수수료 매출은 2024년 81억9669만원으로 전년(33억9991만원) 대비 두 배 이상 증가했다.


다만 수익성은 과제로 남아 있다. 마켓보로는 2024년 영업손실 99억원을 기록했다. 전년 영업손실(127억원)보다 적자 폭은 줄었지만 여전히 손실 구조다. 판매비와관리비가 154억원에 달했고, 광고선전비(약 20억원)와 판매촉진비(44억원), 인력 관련 비용이 부담으로 작용했다. 업계에서는 CJ프레시웨이가 단기 이익보다는 중장기적으로 데이터와 고객 접점 확보에 주력할 것으로 보고 있다.



[Why&Next]'적자 기업' 인수한 CJ프레시웨이…노림수는?
체력 갖춘 CJ프레시웨이, 성과 낸다

CJ프레시웨이는 지난해 연결 기준 매출 3조4811억원, 영업이익 1017억원을 기록하며 창사 이래 처음으로 영업이익 1000억원을 넘어섰다. 전년 대비 매출은 7.9%, 영업이익은 8.1% 증가했다. 대내외 불확실성 속에서도 유통과 급식 전 사업 부문에서 수익성 중심 사업 모델을 강화하고, 온라인 기반 성장 동력을 선제적으로 확보한 점이 실적 개선으로 이어졌다는 분석이다.


온라인 유통 사업의 두 자릿수 성장도 눈에 띈다. 외식업체와 급식 사업장을 중심으로 모바일 주문 비중이 빠르게 늘면서 기존 물류 인프라와 결합된 디지털 채널이 새로운 성장 축으로 자리 잡고 있다. 시장에서는 마켓보로 인수가 이러한 흐름을 한 단계 끌어올릴 계기가 될 것으로 보고 있다.


사업별로 보면 유통사업(외식 식자재·식품원료) 매출은 1조5621억원을 기록했다. 자회사 프레시원과의 합병을 통해 상품과 물류 역량 간 시너지를 강화하고 운영 효율을 높인 점이 수익성 개선에 기여했다. 특히 온라인 유통 사업은 연간 매출이 55% 성장하며 온·오프라인 유통 역량을 결합한 O2O 전략의 효과가 실적으로 나타났다.


급식사업(급식 식자재·푸드서비스) 매출은 1조8934억원이다. 급식 식자재 부문은 고수익처 중심 신규 수주 확대와 자체브랜드(PB) 상품 경쟁력을 바탕으로 성장했고, 푸드서비스 부문은 공항 등 대형 컨세션 사업장을 중심으로 외형을 키웠다. 이동식 급식과 편의식 서비스를 포함한 '키친리스(Kitchenless)' 모델 관련 매출은 전년 대비 22% 증가했다.


이 같은 실적 개선 흐름 속에서 그룹 차원의 관심도 이어졌다. 이재현 회장은 지난해 말 CJ프레시웨이를 직접 방문해 임직원들을 격려한 것으로 알려졌다. 실적 반등과 함께 급식·식자재 사업의 체질 개선 성과를 높이 평가했다는 전언이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 "상품·물류 등 근원적 경쟁력 고도화와 디지털 전환을 통해 수익성 중심 성장 구조를 확립한 결과 창사 이래 처음으로 영업이익 1000억원대를 달성했다"며 "올해는 O2O 성과 창출을 가속화하고 키친리스 전략을 본격화해 신성장동력의 실효성을 시장에서 입증하겠다"고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기