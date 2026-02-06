밀양문화관광재단, '밀양 꿈꾸는 예술터 문화예술 교육사업' 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영유아·청소년·성인 등 생애주기별

문화예술 프로그램 본격 시동

밀양문화관광재단(이하 재단)은 6일부터 밀양 꿈꾸는 예술터에서 운영되는 '2026년 밀양 꿈꾸는 예술터 문화예술 교육사업'의 세대별 참가자를 모집한다.

이번 교육은 영유아부터 성인까지 전 세대가 예술을 통해 소통하고 성장할 수 있도록 연령대별 특화 프로그램으로 기획됐다. 모든 과정은 다양한 장르를 결합한 융복합 예술 형태로 운영된다.

밀양문화관광재단, 세대별 맞춤형 예술교육 참가자 모집. 밀양시 제공

영유아 대상 프로그램인 오감 만족 예술놀이 '팅팅탱탱'은 관내 어린이집과 유치원을 대상으로 진행된다. 의열단, 얼음골, 만어사 등 밀양의 지역 이야기를 예술놀이로 풀어내며, 의열 전문 해설사 연계와 자연생태를 아우르는 체험형 문화예술 교육을 제공한다. 참가비는 단체(20인 내외) 당 15만원이며, 총 7개 단체를 모집한다.

청소년을 대상으로는 문화예술 진로 탐색 프로그램 '드리머즈'가 운영된다. 관내 초·중·고교 학생을 대상으로 성우, 의류 디자이너, 리포터, 큐레이터 등 현직 전문가의 멘토링을 통해 다양한 문화예술 직업군을 탐색할 수 있도록 구성됐다. 특히 올해는 경상남도청소년연극제와 협력해 오프닝 멘트를 직접 제작하는 실무 경험을 제공한다. 참가비는 무료이며, 참여 학생을 위한 셔틀버스가 제공된다. 최대 8개 학교가 참여할 수 있다.

성인 대상 프로그램인 '예감스쿨'은 문화예술 감상 역량을 높이기 위한 고품격 예술 교육 과정이다. 플라워 아트, 클래식, 영화 인문학, 재즈, 발레, 다도, 판소리, 뮤지컬 등 총 8개 장르로 확대 운영되며, 이론과 체험을 병행해 일상에서 예술을 깊이 경험할 수 있도록 한다. 참가비는 장르별 1인 기준 8회 차에 4만원이며, 과정별 모집인원은 각 15명이다.

이치우 재단 대표이사는 "아이들이 지역의 이야기를 즐겁게 체험하고, 청소년과 성인이 예술을 통해 미래를 설계하며 삶을 풍요롭게 가꾸길 바란다"라며 "앞으로도 전 세대를 아우르는 다채로운 문화예술 교육 프로그램을 지속적으로 제공하겠다"라고 전했다.





참가자 모집은 6일부터 각 프로그램 정원 마감 시까지 선착순으로 진행된다. 신청 및 문의는 밀양문화관광재단 교육전시팀 또는 밀양 꿈꾸는 예술터 누리집을 통해 가능하다.





