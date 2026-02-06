"삼성의 미래 먹거리 HVAC"…AI·초연결로 시장 주도권 잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백혜성 삼성전자 DA사업부 상무 인터뷰

첨단 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 신성장동력으로 육성하겠다고 공언한 삼성전자가 북미 시장의 톱 티어 공조 회사로 거듭나겠다는 포부를 드러냈다.

백혜성 삼성전자 디지털가전(DA) 사업부 상무는 6일 삼성 뉴스룸과의 인터뷰에서 "삼성은 독보적인 강점을 가진 덕트리스 시장은 물론, 유럽 최대 공조 기기 업체인 독일 플랙트그룹과의 전략적 시너지를 통해 중앙 공조 방식이 주류인 북미 덕트 시장까지 진입 범위를 확장해 나갈 계획"이라며 이같이 밝혔다.

백혜성 삼성전자 디지털가전(DA) 사업부 상무. 삼성전자

난방·환기·공조를 뜻하는 HVAC 솔루션은 가정과 다양한 상업 및 산업 시설의 온습도를 제어하는 기술이다. 최근에는 인공지능(AI) 데이터센터와 스마트빌딩이 확산하며 차세대 먹거리로 주목받고 있다.

백 상무는 "HVAC는 지구온난화 대응과 친환경 에너지 규제 강화 흐름에 힘입어, 매년 약 5%의 안정적인 성장이 전망되는 분야이기도 하다"며 "HVAC 시장 전반에서 삼성의 AI 기술과 스마트싱스를 결합해 원격 유지 보수나 에너지 요금 최적화 등 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

올해 미국 HVAC·에어컨 시장을 관통하는 트렌드로는 '친환경'과 '고효율'을 꼽았다. 백 상무는 "HVAC 시장은 지구온난화지수가 낮은 냉매 적용을 비롯한 각종 환경 규제가 상업용까지 확대되면서 정속형 에어컨 대신 에너지 효율이 높은 인버터 히트펌프로의 전환이 확대되고 있다"고 설명했다.

그는 "아울러 AI 기반 예측 유지 보수와 최적 운전, 각종 사물인터넷(IoT) 센서를 활용한 쾌적도·에너지 절감 기술이 확산하고 있어, 에너지와 운영 효율성을 향상하는 것이 핵심 트렌드로 부상하고 있다"고 덧붙였다.

삼성전자가 지난 2~4일(현지시간) 북미 최대 규모 공조 전시회 ‘AHR 엑스포’에 참가해 공조 제품과 AI 기반의 통합 기기 관리 기능을 선보였다. 삼성전자

북미 공조 시장은 가정용이 약 70%, 상업용이 약 30%를 차지한다. 삼성전자가 가정용 시장에서 에너지 효율이 높은 인버터 기반의 덕트리스 제품을 핵심 무기로 내세우는 이유다.

백 상무는 "미국 현지 주거용 공조업체 강자인 '레녹스'와의 합작 법인을 통해 북미 전반 유통망을 확대하고 있다"며 "상업용 시장에서는 최근 인수한 플랙트그룹과 협업해 고효율 대형 시스템 에어컨 DVM S2+와 모듈형 칠러를 중심으로 데이터센터나 클린룸 등 고부가가치 산업에 맞춤형 종합 솔루션을 제공하고 있다"고 말했다.

백 상무는 "삼성의 칠러 기술과 플랙트그룹의 냉각 솔루션을 결합해 데이터센터 시장에 최적의 솔루션을 제공할 것"이라며 "지구온난화지수가 낮은 제품도 빠르게 출시하고, AI를 활용한 에너지 절감 기술을 지속적으로 강화하겠다"고 강조했다.





앞서 미국 라스베이거스에선 지난 2일~4일(현지시간)까지 북미 최대 규모의 냉난방공조 전시회 'AHR 엑스포'가 성황리에 개최됐다. 삼성전자는 이번 전시에서 약 350㎡ 규모의 전시 공간을 마련하고, '더 나은 일상의 구현'을 주제로 미래형 공조 솔루션을 제시했다. 특히 주거용부터 상업용 공간까지 아우르는 폭넓은 제품 라인업을 통해, 실제 사용 환경에서 체감할 수 있는 AI 에너지 관리와 유지 보수 혁신 경험을 선보이며 관람객의 이목을 집중시켰다.





