美백악관 대변인 "韓 관세 인상 시간표 갖고 있지 않아"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 26일(현지시간) 한국에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 한 가운데 캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 구체적인 관세 인상 적용 시점을 파악하고 있지 않다고 5일 밝혔다.

레빗 대변인은 이날 백악관 브리핑에서 한국에 대한 관세 인상 시점이 언제인지 물음에 "나는 그것(관세 인상)에 대한 시간표를 갖고 있지 않다"며 "백악관의 우리 무역팀이 당신에게 신속하고 지체없이 답변을 줄 수 있도록 하겠다"고 답했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 지난달 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 지적하며 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역 합의 이전 수준인 25%로 인상하겠다고 위협했다.

이후 김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업부 통상교섭본부장이 미국을 방문해 하워드 러트닉 미 상무부 장관 등 트럼프 행정부 고위 당국자들과 협상을 벌였다. 현재 방미 중인 조현 외교부 장관도 마코 루비오 미 국무부 장관을 만나는 등 미 조야를 상대로 설득에 나섰다.





그러나 관세 인상 철회 등 한국이 기대했던 성과를 이끌어내지는 못한 상태다. 미국 유관 부처들은 트럼프 대통령이 언급한 대한국 관세 인상과 관련한 관보 게재 문제를 협의 중인 것으로 알려졌다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

