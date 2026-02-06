설 차례상, 전통시장서 준비하면 대형마트보다 22% 저렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소진공, 전통시장·대형마트 설 제수용품 가격 비교 조사

전통시장에서 올해 설 차례상을 준비하면 대형마트보다 약 22% 저렴한 것으로 조사됐다.

소상공인시장진흥공단은 6일 설 제수용품 28개 품목에 대한 가격 비교 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난달 26일부터 30일까지 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 실시됐다.

조사 결과 올해 설 차례상을 차리는 데 드는 비용은 4인 기준 전통시장이 평균 32만4260원, 대형마트는 평균 41만5002원이었다. 전통시장이 대형마트보다 9만742원(21.9%)가량 저렴한 것이다.

품목별로 살펴보면 채소류(50.9%), 수산물(34.8%), 육류(25.0%) 등의 순으로 전통시장이 대형마트보다 가격우위를 보였다. 또 28개 전체 조사 품목 중 22개 품목에서 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났다.

특히 전통시장이 가격 우위를 보이는 품목은 깐도라지(70.4%), 고사리(61.3%), 동태포(51.2%), 대추(46.5%), 쇠고기(탕국용)(44.8%), 돼지고기(다짐육)(30.2%), 숙주(27.0%) 순으로 조사됐다.





인태연 소진공 이사장은 "이번 조사 결과는 전통시장이 설 명절 장보기에 있어 가격 부담을 낮출 수 있는 선택지임을 보여준다"라며 "설 명절을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담도 덜고, 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr

