경찰, 쿠팡 로저스 임시대표 6일 재소환…'국회 위증' 혐의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'국정원 지시' 발언 놓고 국회 위증 혐의 조사

개인정보 유출·청문회 발언 둘러싼 의혹 규명

경찰이 쿠팡의 각종 의혹의 핵심 인물로 지목된 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표를 피의자 신분으로 다시 소환해 조사한다.

연합뉴스

AD

5일 서울경찰청 반부패수사대는 6일 오후 로저스 대표를 불러 지난해 12월 30∼31일 열린 국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 했는지 여부를 조사할 예정이다. 적용 혐의는 '국회증언감정법상 위증'이다.

로저스 대표는 당시 청문회에서 쿠팡이 중국 국적의 개인정보 유출 용의자를 조사하고 노트북을 회수한 배경과 관련해 "한국 정부, 즉 국가정보원의 지시가 있었다"는 취지로 증언했다.

그러나 국정원은 "쿠팡 측에 어떤 지시도 한 바 없다"며 이를 부인했고, 국회 과학기술정보방송통신위원회는 로저스 대표를 포함한 쿠팡 전·현직 임원 7명을 위증 혐의로 고발했다.

경찰은 이번 조사에서 로저스 대표를 상대로 국정원의 지시가 있었다는 발언의 근거가 무엇인지, 해당 발언이 허위에 해당하는지, 허위라는 인식이 있었는지 등을 집중적으로 확인할 방침이다.

로저스 대표의 경찰 출석은 지난달 30일에 이어 두 번째다. 그는 앞서 두 차례 출석 요구에 불응하다가 신병 확보 가능성이 거론되자 출석 의사를 밝히고 입국했다. 1차 조사 당시 경찰 수사에 협조하겠다는 입장은 밝혔으나 사과는 하지 않았다.

경찰은 1차 조사에서 대규모 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡이 이른바 '셀프 조사'를 진행하며 증거를 인멸했다는 혐의(공무집행방해 등)도 함께 추궁했다.

이와 별도로 로저스 대표는 2020년 사망한 쿠팡 노동자 고 장덕준 씨의 산업재해 책임을 축소·회피하는 보고를 지시했다는 의혹도 받고 있어 추가 소환 가능성도 거론된다.





AD

이번 재소환 조사는 쿠팡에 대한 국내 제재와 수사를 두고 미국 일각에서 반발이 제기되는 상황 속에서 이뤄진다. 로저스 대표는 미 의회로부터 이달 23일 출석해 한국 정부의 미국 기업 '표적화' 여부에 대해 증언하라는 소환장을 받은 것으로 알려졌다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>