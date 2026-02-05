경북개발공사, 도청 신도시 시설용지 20필지 재공급…평당 50만원대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북개발공사(사장 이재혁)는 경북도청신도시(2단계) 도시첨단산업단지 내 산업시설용지 잔여 20필지를 오는 6일자로 재공급 공고한다고 밝혔다.

이번 재공급은 지난 1차 공급 결과, 인근 지역 금속 제조업체 3개 사가 입주를 결정하며 계약체결을 앞두게 됨에 따라, 입주 희망 기업들에게 적기 용지를 공급하기 위해 신속하게 추진된다.

공급대상 토지는 총 20필지이며, 주요 입주 가능 업종은 전기·전자, 기계·장비·금속 등 첨단제조업과 연구개발, 정보통신, 교육 서비스업 등 지식문화산업이다.

분양가는 3.3㎡당 약 65만원 수준으로, 입주 기업이 사업 개시 이후 예천군의 부지매입비 지원 혜택을 받을 경우 실질적인 매입가는 50만원대까지 낮아져 인근 지역 대비 경쟁력 있는 가격으로 공급된다.

이번 재공급에 맞춰 관할 지자체인 예천군과의 협력도 한층 강화된다. 예천군은 이달부터 출향기업인을 만나 유치 활동을 펼치고, 예천군 유관 기업을 대상으로 홍보자료를 발송하는 등 중견기업 유치를 위한 행정력을 집중할 계획이다. 이는 공사의 신속한 용지 공급과 지자체의 적극적인 기업 유치 활동이 맞물려 산업단지 조기 활성화에 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "최근 실수요 기업들의 입주 결정은 우리 산단이 기업경영에 최적의 환경임을 입증한 것"이라며, "예천군과 긴밀히 협력하여 유망 기업들을 적극 유치하고 신도시의 자족 기능을 강화해 지역 경제에 활력을 불어 넣겠다"고 밝혔다.





한편, 이 단지는 도심형 산단으로 예천군 호명읍 일원에 14만6129㎡ 규모로 조성중이며, 중앙·중부내륙고속도로 등 편리한 교통망과 신도시의 주거·교육·생활 인프라를 동시에 갖추고 있다.





