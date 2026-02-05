구미시, 다함께돌봄 '육아천국' 현장 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 연휴에도 K보듬 6000 중심 긴급·연장돌봄 지속 운영

20개소·K보듬 6000, 9개소 운영으로 촘촘한 돌봄망 구축

구미시가 다함께돌봄센터 이용 아동과 가족이 함께하는 대규모 운동회를 열고, 설 연휴 기간에도 쉼 없는 돌봄 서비스를 이어가며'육아천국'도시의 실천을 현장에서 보여준다.

시는 오는 2월 7일 구미복합스포츠센터에서 다함께돌봄센터 20개소 이용 아동과 가족 등 900여 명이 참여하는 '다함께 뛰어봄! 신나봄! 키커봄! 봄봄봄 운동회'를 개최한다. 이번 행사는 놀이와 체육활동을 통해 아동의 건강한 성장을 지원하고, 가족 간 소통과 공동체 돌봄의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

운동회는 몸풀기 체조를 시작으로 ▲파도를 피해라 ▲지구를 굴려라 ▲날아라 슈퍼보드 ▲볼풀공 농구 ▲색판 뒤집기 ▲아빠·엄마 전략 줄다리기 ▲미션 달리기 ▲할아버지·할머니와 함께 풍선탑 쌓기 등 총 8개 종목으로 구성된다. 세대가 함께 어울릴 수 있는 프로그램과 다양한 경품도 준비해 참여 만족도를 높일 계획이다.

구미시는 돌봄 인프라 운영에서도 도내 최고 수준을 유지하고 있다. 현재 경북 도내 최다인 다함께돌봄센터 20개소를 운영하며, 이 중 9개소는 365일 24시간 돌봄을 제공하는'K보듬 6000'으로 지정해 연중 무휴 체계를 갖췄다. 권역별 10분 거리 내 돌봄망을 구축해 맞벌이·긴급 상황 가정의 돌봄 공백을 최소화하고 있다.

* K보듬 6000은 365일 24시간 아이를 보호·지원한다는 의미를 담아 '육아천국' 을 표방하는 약칭

특히 우수한 돌봄 전담교사를 중심으로 자원봉사자, 지역대학, 시니어클럽, 의용소방대, 자율방범대 등 지역사회 참여를 확대해 안전하고 신뢰도 높은 돌봄환경을 조성해 왔다.

설 연휴 기간에도 돌봄은 멈추지 않는다. 명절 당일을 제외하고 긴급·일시·연장돌봄을 강화 운영하며, 윷놀이와 팽이치기 등 명절 특화 프로그램과 함께 친환경 과일, 떡국 등 명절 특식도 제공할 예정이다. 연휴 기간 돌봄센터 이용을 희망하는 가구는 주거지 인근'K보듬 6000'지정 다함께돌봄센터로 사전 신청하면 된다.





김장호 구미시장은 " 아이와 가족이 안심할 수 있는 돌봄 환경을 현장에서 실천하며, 일상과 명절 모두에서 공백 없는 돌봄체계를 이어가겠다"며"촘촘한 돌봄망이 아이들의 건강한 성장으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

