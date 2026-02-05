[클릭 e종목]"넥센타이어, 올해 본업실적 개선 전망...목표주가 상향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 5일 넥센타이어에 대해 올해 수익성 개선으로 기업가치 우상향이 기대된다며 목표주가를 9800원으로 상향조정했다.

김귀연 대신증권 연구원은 이날 "목표주가 9800원은 2026년 주당순이익(EPS) 1273원에 타깃 주가수익비율(PER)을 적용한 것"이라며 이같이 밝혔다. 새롭게 제시된 9800원은 기존 대비 28% 높은 수준이다.

AD

김 연구원은 이러한 상향 배경으로 ▲체코공장 풀가동효과 온기 반영 ▲유통망 효율화 통한 점유율 확대 ▲고인치 비중 확대 ▲원재료 및 운임비 안정화로 수익성 개선 가시성이 높은 점 등을 제기했다.

올해 매출은 3조4000억원, 영업이익은 2157억원을 기록할 것으로 추산됐다. 각각 전년 대비 6%, 27% 늘어난 규모다. 이에 따라 영업이익률(OPM)은 6.4%가 될 것으로 예상된다. 김 연구원은 "매출 가이던스(3조3000억원), 영업이익률 하이싱글 타깃 달성이 가능할 것으로 전망된다"고 내다봤다.

같은날 하나증권 역시 넥센타이어의 목표주가를 1만500원으로 높였다. 송선재 하나증권 연구원은 "4분기 실적은 높은 외형 성장에도 재료비, 감가상각비 증가 등으로 기대치를 하회했다"면서도 "2026년에는 체코공장의 가동률 상승, 판매거점 강화, 판가 상승 등으로 매출이 6% 증가하고, 원재료비, 운반비, 관세 등의 안정화로 영업이익은 26% 증가할 것"으로 전망했다.





AD

또한 송 연구원은 넥센타이어의 최근 6개월 주가 상승률이 37%로 시장지수(코스피 +71%, 한국타이어 +51%, 금호타이어 +30%) 대비 하회했다는 점을 언급하며 "현재 밸류에이션이 P/E 5배 초반, P/B 0.3배 후반으로 낮은 상태이고, 실적이 저점을 지나 개선되고 있는 방향성이라는 점을 감안할 때 관세율 이슈만 종료되면 주가는 반등할 것"이라고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>